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Bakanlık, 2025 yılının ilk listesini yayınladı! Bu markalardan uzak durun

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Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025 yılına ait ilk taklit ve tağşiş listesine dair verileri kamuoyuyla paylaştı. Açıklamaya göre, yapılan denetimlerde kıyma, çikolata ve peynir gibi ürünlerde taklit ve tağşiş tespit edildi.

Gıda testlerini sürdüren Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş, sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini yayınlamaya devam ediyor. Bakanlık tarafından yayınlanan 2025 yılının ilk listesine göre; kahveden ilaç, kıymadan kanatlı ve tek tırnaklı eti, kuzu köfteden tek tırnaklı eti, eritme peynirde natamisin, çikolatada ilaç etken maddesi tespit edildi.

DENETİMLER LABORATUVARDA YAPILIYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimler sonrası örnek alınan ürünleri laboratuvarlarında test ediyor ve ürünlerin içindeki maddeleri tespit ediyor. Et, zeytinyağı, bal, lahmacun, kebap gibi ürünlerde sıklıkla taklit ve tağşişe rastlanıyor.

BAKANLIK SIK SIK UYARIYOR

Bakanlık; fiyatından, tadından, renginden ya da kokusundan şüphelenilen gıdalardan uzak durulması konusunda vatandaşlara sık sık uyarılarda bulunuyor.

İşte Bakanlık tarafından yayınlanan güncel liste;

Bakanlık, 2025 yılının ilk listesini yayınladı! Bu markalardan uzak durun

Bakanlık, 2025 yılının ilk listesini yayınladı! Bu markalardan uzak durun
Kaynak: Haberler.com / Sağlık
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Yorumlar (23)

Haber YorumlarıMerxas:

sizin yapacağınız haberi zikim.. nerde haberde ki işte markalar dediğiniz görsel:)

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Haber Yorumlarıipo wnu:

Ya bize bu markalardan uzak durun demenizin yerine, neden bu markaların bu ürünlerin satışına izin veriyorsunuz? Halen bunu anlamış değilim

Yorum Beğen95
Yorum Beğenme1
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Haber Yorumlarıyusuf erdin:

hırsız medya doğru dürüs yazı yazmamışlar okunmuyor medya da nakarnayı çok yemiş tapıyorsan adam gibi yap

Yorum Beğen42
Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıMuhittin Yesersin:

Hani nerede markalar firmalar. Aylarca Yusuf Yusuf dediniz ama

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Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıMURAT AKYOL:

Kardeşim yayınlıyorsunda çok merak ediyorum Ruhsatlarını iptal ediyormusunuz yoksa bir anlamı yok bu haberi kaç kişi okuyor kaç kişi haberdar..İptal edeceksiniz sorun çözülecek diğerlerinede örnek olur bu işler anca böyle düzelir.

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Haber YorumlarıMesut Aydın:

Listedeki firmalar ile reklam anlaşması mı yapıyorsunuz

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Haber YorumlarıBartuhan:

Ya millete uzak durun almayın deme yerine mühürleseler daha iyi değilmi biz küçük esnaflar en ufak bir yanlış yapmış olsak hemen mühürlerler

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Haber YorumlarıIzzettin Sonmez:

Lanet olsun haberinize bir haberci gibi doğru dürüst lısteyi yazıp paylaşın vatandaş okuya bilsin

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Haber Yorumlarıismail Yasin:

what is your name...?

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Haber Yorumlarıvatandaş:

devlet hemen bu firmaların mal varlıklarına el koysun

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