Bakanlık, 2025 yılının ilk listesini yayınladı! Bu markalardan uzak durun

Gıda testlerini sürdüren Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş, sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini yayınlamaya devam ediyor. Bakanlık tarafından yayınlanan 2025 yılının ilk listesine göre; kahveden ilaç, kıymadan kanatlı ve tek tırnaklı eti, kuzu köfteden tek tırnaklı eti, eritme peynirde natamisin, çikolatada ilaç etken maddesi tespit edildi.

DENETİMLER LABORATUVARDA YAPILIYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimler sonrası örnek alınan ürünleri laboratuvarlarında test ediyor ve ürünlerin içindeki maddeleri tespit ediyor. Et, zeytinyağı, bal, lahmacun, kebap gibi ürünlerde sıklıkla taklit ve tağşişe rastlanıyor.

BAKANLIK SIK SIK UYARIYOR

Bakanlık; fiyatından, tadından, renginden ya da kokusundan şüphelenilen gıdalardan uzak durulması konusunda vatandaşlara sık sık uyarılarda bulunuyor.

İşte Bakanlık tarafından yayınlanan güncel liste;