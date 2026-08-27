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Bakan Memişoğlu 'Mahallemde Hareket Var' etkinliğinde vatandaşlarla egzersiz yaptı

Bakan Memişoğlu 'Mahallemde Hareket Var' etkinliğinde vatandaşlarla egzersiz yaptı
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 'Mahallemde Hareket Var' projesi kapsamında Anıttepe'deki bir parkta fizyoterapist gözetiminde vatandaşlarla egzersiz yaptı. Proje, muhtarlarla iş birliğiyle parklarda hareket yaşı tespiti ve egzersiz programları sunacak.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 'Mahallemde Hareket Var' etkinliğine katılarak vatandaşlarla birlikte egzersiz yaptı.

Bakan Memişoğlu, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün hayata yeni geçirdiği 'Mahallemde Hareket Var' etkinlikleri kapsamında Anıttepe'deki bir parkta düzenlenen fiziksel aktivite programına katıldı. Vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Memişoğlu, fizyoterapist gözetiminde açık havada gerçekleştirilen egzersizlere eşlik etti. Bakan Memişoğlu etkinliğin ardından mahalle sakinleriyle yaptığı sohbette, fiziksel aktivitenin günlük yaşamın bir parçası haline getirilmesinin sağlık açısından önemine dikkat çekti.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün, bireylere doğrudan ulaşmak ve toplumda fiziksel aktivite konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla hayata geçirdiği proje; muhtarlarla iş birliği içerisinde yürütülecek. Fizyoterapist ve sağlık personelinden oluşan saha ekipleri, vatandaşların katılımının kolay olduğu parklarda mahalle sakinlerinin önce hareket yaşlarını tespit edecek. Vatandaşlara daha sonra ısınma egzersizleri, postür güçlendirme ve germe egzersizlerinden oluşan fiziksel aktiviteler yaptırılacak. Talepleri halinde vatandaşlar, Sağlıklı Hayat Merkezlerine de yönlendirilebilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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