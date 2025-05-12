Bakan Memişoğlu: "Toplumumuzun yüzde 50'si kilolu"

ANKARA - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Toplumumuzun yüzde 50'si kilolu. Kilo demek hastalık demek, ileri de hastalanacağız demek. Genç yaştaki çocuklarımız kilolu, vücut dirençleri yüksek ve o yüzden hastalanmıyorlar ama yaşlanmaya başlayınca o kilo; eklem ve kalp hastalıkları haline gelecek" dedi.

Bakan Memişoğlu, bakanlık binasında düzenlenen Ebe ve Hemşireler Günü programına katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün önemine dair kısa film gösterimi gerçekleştirildi.

Bakan Memişoğlu, hemşirelik ve ebeliğin sadece bir meslek olmadığına dikkati çekerek, deprem ve Kovid döneminde sergilenen özverili çalışmalarından dolayı Türk milleti adına teşekkürlerini iletti.

"Türkiye sağlıkta yeni bir aşamaya geçecektir"

Memişoğlu, Türkiye'de halihazırda 265 bin 305 hemşire ve 61 bin 756 ebenin aktif görev yaptığını ifade ederek, "Bunlarla dünyaya örnek olan bir sağlık hizmeti veriyoruz. Bu, Kovid döneminde, depremde, dünyada ispat edilmiş iyi bir sağlık hizmeti sunan ülke olmamızdan ve şu anda da dünyanın her yerinden insanların gelerek, Türkiye'de sağlık hizmeti almasından anlaşılıyor. Artık Türkiye sağlıkta yeni bir aşamaya geçecektir. Bu aşama sadece hizmet değil, aynı zamanda bunun koruyucu temel sağlığını çok da ön plana tutarak, aynı zamanda üreterek sağlıklı Türkiye Yüzyılı'nı gerçekleştirme mükellefiyetimiz var. Koruyan, geliştiren, üreten sağlık modelimizle esasında yeni bir başarı hikayesi yazmak durumundayız. Ben eminim 1,5 milyonluk sağlık ordusu bunu yapabilecek iradeye ve bilgiye sahip. Hep beraber bunu başarabileceğiz" diye konuştu.

Bakan Memişoğlu, tedavi hemşireliğinin yanı sıra bakım hemşireliği ve koruyucu hemşireliği gibi 13 sertifika programıyla Türkiye'nin hemşirelikte dünya üzerinde yeni ufuklar açabilecek altyapı ve insan gücüne sahip bir ülke olduğunu söyledi.

"Doğumhanelerin standartlarını oluşturduk"

Normal doğumu teşvik etmek amacıyla bir kampanya başlatıldığını ve bu kampanyada ebelere de yetki verildiğini ifade eden Memişoğlu, "Bugün doğumhanelerin standartlarını oluşturduk. Aynı zamanda da 257 tane ebe okuluyla insanlarımıza, anne adaylarımıza doğumun doğal olanının yapılması için yardım edeceğimizi anlatıyoruz. Çok yakın zamanda bununla ilgili de bir mobil uygulamaya geçeceğiz" dedi.

"Türkiye sağlıkta artık bir dünya markası"

Türkiye'nin sağlık insan gücüyle artık bir dünya markası olduğunun altını çizen Bakan Memişoğlu, "Bugün Avrupa'nın veya gelişmiş ülkelerin hemşire sayısının neredeyse yarısında olan hemşire sayısına rağmen, Türkiye sağlıkta çok iyi yerlerde. Hekimler de keza öyle, sayısına baktığın zaman OECD ortalamasının hala altındayız. Buna rağmen bu kadar iyi sağlık hizmeti verebiliyorsak, kendimizi geliştirdiğimizde çok daha iyi sağlık hizmeti vereceğiz. Daha iyi sağlık teknolojisi bilgisi üreteceğiz. Aynı zamanda da koruyucu sağlık hizmetlerini geliştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Memişoğlu, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

"Toplumumuzun yüzde 50'si kilolu"

Vatandaşların sağlığı için 10 milyon kişiye ulaşma hedefiyle hayata geçirilen Vücut Kitle İndeksi ölçümlerinin detaylarına ilişkin sorulan soruya Bakan Memişoğlu, şu cevabı verdi:

"Detaylar anlatılacak ama biz önce sağlıklı kalmayı hedefliyoruz. Toplumumuzun sağlıklı kalmasını hedefletiyoruz. Bedenimiz bize emanet, ona iyi bakmayı öğreteceğiz. Tabii ki hastalanınca biz bakacağız ama önemli olan bugün toplumumuzun riski olan kilo, bağımlılık ve hareketsizlik gibi unsurları minimize etmek istiyoruz. Doğumun da her zaman söylediğimiz gibi doğalı olan normal doğumu teşvik etmek istiyoruz. Toplumumuzun yüzde 50'si kilolu, kilo demek hastalık demek, ileri de hastalanacağız demek. Genç yaştaki çocuklarımız kilolu, vücut dirençleri yüksek ve o yüzden hastalanmıyorlar ama yaşlanmaya başlayınca o kilo; eklem, kalp hastalıkları haline gelecek. Bugün dünyada senede 17 milyon insan sadece dolaşım hastalıklarından ölüyor. Biz öncelikle toplumumuzu sağlıklı kılmayı hedefledik."

Programın sonunda ise Bakan Memişoğlu, hemşireler ve ebelerle günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.