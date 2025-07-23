Bakan Memişoğlu açıkladı: Sezeryan doğumda yıllar sonra düşüş başladı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'de yıllardır artış gösteren sezaryen doğum oranlarında ilk kez düşüş yaşandığını açıkladı. Bakan, "Toplam sezaryen oranını yüzde 62,8'den yüzde 59,9'a çektik. Primer sezaryende ise yüzde 6,8'lik azalma sağladık" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nda yapılan "Normal Doğum Eylem Planı" toplantısında konuşan Memişoğlu, bu tabloyu "umut verici" olarak değerlendirdi. Sezaryenin tıbbi gereklilik dışında tercih edilmesinin hem anne hem de bebek sağlığı açısından risk taşıdığını hatırlatan Memişoğlu, "Gereksiz her sezaryen, kadının doğum deneyimine ve sonraki gebeliklerine müdahale anlamına geliyor" diye konuştu.

"HER GEBEYE EBE" PROJESİYLE 60 BİN ANNEYE ULAŞLDI

Memişoğlu, normal doğumu teşvik etmek için kapsamlı adımlar attıklarını söyledi. Türkiye genelinde 407 ebe polikliniği açıldığını belirten Bakan, "Her Gebeye Ebe" projesi sayesinde son 8 ayda yaklaşık 60 bin anne adayının birebir destek aldığını duyurdu.

Özellikle ilk gebeliğini yaşayan kadınların doğuma hazırlanmasında ebenin rolüne dikkat çeken Memişoğlu, "Gebelerimiz doğuma son 3 ay kala bir ebeyle eşleştiriliyor, bu süreç tamamen ücretsiz" dedi.

GEBE OKULLARI ARTIRILDI

Doğuma hazırlık için açılan gebe okullarının sayısı da artırıldı. Bakan Memişoğlu, "1450 gebe okuluyla hizmet veriyoruz. Anne adaylarımız pilates, nefes egzersizleri, masaj teknikleri ve doğum pozisyonları gibi konularda destek alıyor" diye konuştu.

DOĞUM ARTIK DAHA KONFORLU

Ayrıca "Anne Dostu Hastane" sayısının da 132'den 184'e çıkarıldığını söyleyen Memişoğlu, "Artık anneler doğumu tek kişilik, konforlu odalarda gerçekleştiriyor. Doğum sonrası ten tene temas ve emzirme de vakit kaybetmeden başlatılıyor" dedi.

ANNELİK YOLCULUĞU MOBİL UYGULAMASIYLA ANNELERE DESTEK

Bakanlık tarafından geliştirilen "Annelik Yolculuğu" mobil uygulamasıyla da 500 binden fazla anne adayına ulaşıldı. Bakan Memişoğlu, iletişim çalışmaları ve dijital desteklerle milyonlara rehberlik ettiklerini belirtti.Toplantının sonunda 81 ilin sağlık müdürlüklerine ve çalışmalarda emeği geçen ekiplerine teşekkür belgeleri takdim edildi.