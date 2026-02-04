Haberler

Bakan Memişoğlu'ndan, '4 Şubat Dünya Kanser Günü' paylaşımı
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, '4 Şubat Dünya Kanser Günü' dolayısıyla yaptığı paylaşımda, kanser tarama faaliyetlerine dikkat çekti ve son bir yılda 15 milyon vatandaşa yapılan hatırlatma mesajları sayesinde yaklaşık 21 bin kişide erken teşhis koyduklarını açıkladı.

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, '4 Şubat Dünya Kanser Günü' nedeniyle yaptığı paylaşımda, "Son 1 yıl içerisinde 15 milyon vatandaşımıza toplam 40 milyon hatırlatma mesajı göndererek kanser taramalarına davet ettik; tarama faaliyetleri sayesinde yaklaşık 21 bin vatandaşımıza erken teşhis koyduk" dedi.

Bakan Kemal Memişoğlu, sanal medya hesabından 'Erken teşhis hayat kurtarır' notuyla yaptığı paylaşımda, "Son 1 yıl içerisinde 15 milyon vatandaşımıza toplam 40 milyon hatırlatma mesajı göndererek kanser taramalarına davet ettik; 2 milyon 200 bin vatandaşımızın meme kanseri taramasını, 1 milyon 800 bin vatandaşımızın rahim ağzı kanseri taramasını, 3 milyon 800 bin vatandaşımızın kalın bağırsak kanseri taramasını ücretsiz olarak gerçekleştirdik. Tarama faaliyetleri sayesinde yaklaşık 21 bin vatandaşımıza erken teşhis koyduk. Dünya Kanser Günü vesilesiyle, ilgili yaş aralığında bulunan tüm vatandaşlarımızı taramalar hakkında detaylı bilgi ve destek almak için Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezlerimize (KETEM), Aile Sağlığı Merkezlerimize ve Sağlıklı Hayat Merkezlerimize davet ediyorum" dedi.

