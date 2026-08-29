Sağlıkta yeni düzenlemeler: İlaç desteği yüzde 40 arttı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Eczanelerimizde hazırlanan majistral ilaçlara sağlanan destek yüzde 40 oranında artırıldı, 2 hemofili B ve 1 kanser ilacı geri ödeme kapsamına dahil edildi, Çocuk cerrahisi tarafından yapılan yüksek zorluk dereceli cerrahi işlemler ödeme kapsamına alındı" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' notuyla paylaşımda bulundu. Bakan Memişoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sağlık sistemimizi güçlendiren adımları kararlılıkla atmaya devam ediyoruz. Yeni düzenleme ile; Aile Hekimlerimize Leflunomid reçeteleme yetkisi tanındı, Nörolojik hastalarımızın enteral beslenme ürünlerinin rapor süreleri 1 yıla uzatıldı, Eczanelerimizde hazırlanan majistral ilaçlara sağlanan destek yüzde 40 oranında artırıldı, 2 hemofili B ve 1 kanser ilacı geri ödeme kapsamına dahil edildi, Çocuk cerrahisi tarafından yapılan yüksek zorluk dereceli cerrahi işlemler ödeme kapsamına alındı. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı