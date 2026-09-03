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Bakan Memişoğlu: 81 İlde 1774 Gebe Okulu ile Hizmetteyiz

Bakan Memişoğlu: 81 İlde 1774 Gebe Okulu ile Hizmetteyiz
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 81 ilde bin 774 Gebe Okulu ile ebeveynlere destek verdiklerini, bugüne kadar 1 milyon 117 bin anne adayına ulaşıldığını ve 'Annelik Yolculuğu' uygulamasının 260 binden fazla aktif kullanıcısı olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Bu eşsiz heyecanı paylaşmak ve ebeveynlerimizin yanında olmak için 81 ilimizde bin 774 Gebe Okulumuzla hizmet veriyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından 'Sağlıklı Anne, Sağlıklı Nesil' notuyla paylaşımda bulundu. Bakan Memişoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bu eşsiz heyecanı paylaşmak ve ebeveynlerimizin yanında olmak için 81 ilimizde bin 774 Gebe Okulumuzla hizmet veriyoruz. Bugüne kadar 1 milyon 117 bin anne adayımıza; ebelerimiz, fizyoterapistlerimiz, psikologlarımız ve diyetisyenlerimizle bütüncül bir destek sunduk. Ayrıca 'Annelik Yolculuğu' mobil uygulamamızla da 260 bini aşkın aktif kullanıcımıza rehberlik ediyoruz. Tüm anne-baba adaylarımızı Gebe Okullarımıza bekliyoruz. Bu süreçte emeğini ve sevgisini esirgemeyen tüm sağlık çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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