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Dev pizza zinciri resmen satıldı! Türkiye için sürpriz gelişme

Dev pizza zinciri resmen satıldı! Türkiye için sürpriz gelişme
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KFC ve Taco Bell'in de sahibi olan Yum! Brands, Pizza Hut operasyonlarının satışını toplam 2,7 milyar dolara tamamladı. Türkiye'de KFC ve Pizza Hut'a ait 537 restoranın kapanmasının ardından markaların yeniden faaliyete geçip geçmeyeceği merak edilirken, Pizza Hut'ın Türkiye'ye dönüşüne ilişkin henüz kesinleşmiş bir takvim bulunmuyor.

  • Yum! Brands, Anakara Çin dışındaki Pizza Hut operasyonlarını yaklaşık 1,5 milyar dolar karşılığında LongRange Capital'e devretti.
  • Anakara Çin'deki Pizza Hut operasyonlarının Yum China Holdings'e 1,2 milyar dolarlık satışı 7 Ağustos 2026'da tamamlandı ve iki işlemin toplam büyüklüğü 2,7 milyar dolara ulaştı.
  • Yum! Brands, Pizza Hut'ın Türkiye'deki işletmecisi İş Gıda AŞ'nin mali yükümlülüklerini yerine getirememesi üzerine franchise sözleşmesini feshederek 537 KFC ve Pizza Hut restoranının kapanacağını açıkladı.

Dünyanın en büyük restoran şirketlerinden Yum! Brands, bünyesindeki Pizza Hut markasına ilişkin dikkat çeken satış sürecini tamamladı. Şirket, Anakara Çin dışındaki Pizza Hut operasyonlarını yaklaşık 1,5 milyar dolar karşılığında LongRange Capital'e devretti.

Bu işlemden önce Anakara Çin'deki Pizza Hut operasyonlarının Yum China Holdings'e 1,2 milyar dolarlık satışı 7 Ağustos 2026'da tamamlanmıştı. Böylece iki ayrı işlemin toplam büyüklüğü 2,7 milyar dolara ulaştı.

2,7 MİLYAR DOLARLIK İKİ AŞAMALI SATIŞ

Anlaşmanın şartları kapsamında Yum! Brands'in gelecekteki performansa bağlı olarak 2030 yılına kadar 75 milyon dolara kadar ek ödeme alma hakkı da bulunuyor.

Satış bedellerinin nihai fiyat düzeltmelerine tabi olduğu belirtilirken, iki işlemin tamamlanmasıyla Pizza Hut operasyonlarında yeni bir dönem başladı.

YUM! BRANDS DİĞER MARKALARINA ODAKLANACAK

Yum! Brands, bundan sonraki süreçte KFC, Taco Bell ve Habit Burger & Grill gibi diğer restoran markalarına odaklanacağını açıkladı.

Şirket CEO'su Chris Turner, satışın ardından yaptığı açıklamada, "Bu işlemin tamamlanmasıyla Yum! Brands daha odaklı bir şirket olarak ilerliyor. Dünya genelinde büyüme için önemli fırsatlar var" ifadelerini kullandı.

Holding, dünya genelinde 151 ülke ve bölgede on binlerce restoranla faaliyetlerini sürdürüyor.

GÖZLER TÜRKİYE'YE ÇEVRİLDİ

Satışın ardından Pizza Hut'ın Türkiye'deki geleceği de yeniden merak konusu oldu. KFC ve Pizza Hut'ın Türkiye'deki yüzlerce şubesi 2025 yılında kapanmıştı.

Markaların Türkiye'deki işletmecisi İş Gıda AŞ'nin mali yükümlülüklerini yerine getirememesinin ardından Yum! Brands, franchise sözleşmesini feshetmiş ve 537 KFC ve Pizza Hut restoranının kapanacağını açıklamıştı.

Daha sonraki dönemde markaların Türkiye'ye farklı bir işletme modeli veya yeni ortaklıkla dönebileceğine yönelik haberler gündeme geldi. Ancak aradan geçen sürede Pizza Hut'ın Türkiye operasyonlarının yeniden başlayacağına ilişkin kesinleşmiş bir takvim açıklanmadı.

SATIŞTA DÜNYA DEVLERİ GÖREV ALDI

Milyarlarca dolarlık satış sürecinde uluslararası finans ve hukuk şirketleri de görev aldı. Goldman Sachs ve Barclays, Yum! Brands'e finansal danışmanlık verirken Weil, Gotshal & Manges LLP işlem danışmanı olarak süreçte yer aldı.

Baker McKenzie uluslararası kurumsal ve fikri mülkiyet danışmanlığı sağlarken Dinsmore and Shohl LLP Çin dışındaki Pizza Hut operasyonlarının satışı, Mayer Brown LLP ise Çin'deki işlem için danışmanlık hizmeti verdi.

Yum! Brands yönetimi, gerçekleştirilen satışların şirketin dönüşümünde önemli bir aşama olduğunu ve bundan sonraki dönemde kalan markalarının büyümesine odaklanacağını bildirdi.

Kaynak: Haberler.com
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