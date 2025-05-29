Bakan Memişoğlu: "62 Yanık merkezinde, toplam 780 yatakla modern ve yaygın bir hizmet ağına sahibiz"

ANKARA - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 2002 yılında 3 merkezde, 31 yatak kapasitesiyle sunulan yanık tedavi hizmetlerinin bugün 62 merkezde toplam 780 yatakla modern ve yaygın bir hizmet ağına eriştiğini söyledi.

Bakan Memişoğlu, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan bir otelde düzenlenen 'Bölgemizde Pediatrik ve Erişkin Yanıklar ve Önleme Kongresi'ne katıldı.

Burada konuşan Memişoğlu, Hacettepe Üniversitesi'nde öğrencisi olduğu Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın yanık tedavisiyle ilgili çalışmalara 1970'li yıllarda başladığını ve bu alanda Türkiye'ye öncülük ettiğini ifade etti.

"62 Yanık merkezinde, toplam 780 yatakla modern ve yaygın bir hizmet ağına sahibiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu ve liderliğinde Türkiye'nin sağlığın tüm alanlarında olduğu gibi yanık tedavi hizmetlerinde de son 20 yılda çok önemli kapasite gelişimi sağladığını ifade eden Memişoğlu, "2002 yılında yalnızca 3 merkezde, 31 yatak kapasitesiyle sunulan yanık tedavi hizmetleri; bugün 62 merkezde, toplam 780 yatakla modern ve yaygın bir hizmet ağına ulaşmıştır" ifadelerine yer verdi.

Özellikle büyük şehirde kurulan ileri düzey yanık merkezlerinin bu alanda kaydedilen gelişimin somut göstergesi olduğuna dikkati çeken Memişoğlu, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde bulunan yanık merkezinin Avrupa'nın en büyük tesisi olduğunun altını çizdi.

Yanıkların büyük bölümünün aslında önlenebilir nedenlerden kaynaklandığını dile getiren Bakan Memişoğlu, ev kazaları, iş güvenliği ihmalleri, sıcak sıvı ve ısı kaynaklarına bağlı ihmalkar davranışlarının hayat boyu sürebilecek ciddi yaralanmalara neden olabildiğini kaydetti.

"İlaçtan tıbbi cihaza kadar sağlıkta yerli ve milli üretim kapasitemizi artırıyoruz"

Bakan Memişoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Koruyucu sağlık hizmetleri ve toplumsal farkındalık çalışmaları, tedavi kadar büyük bir önem arz etmektedir. Bugün sağlık sistemimizi yalnızca bugünün ihtiyaçlarına göre değil; aynı zamanda geleceğin beklentilerine göre yeniden şekillendiriyoruz. Bu anlayışla, 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' vizyonumuz çerçevesinde üç temel mottomuzu kamuoyuyla paylaştık; koruyan, geliştiren ve üreten bir sağlık modeli. Bu modelle; koruyucu sağlık hizmetleriyle toplum sağlığını tehdit eden riskleri en aza indiriyoruz. Eğitim, teknoloji ve altyapıya yaptığımız yatırımlarla sağlık sistemimizi sürekli geliştiriyoruz. İlaçtan tıbbi cihaza kadar sağlıkta yerli ve milli üretim kapasitemizi artırıyoruz. Tüm bu adımlarla birlikte, daha güçlü, sürdürülebilir ve dışa bağımlılığı azalmış bir sağlık sistemi inşa ediyoruz."

Programın sonunda ise Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na çiçek ve plaket takdim etti.