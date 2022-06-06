Bakan Koca'dan, Kurtalan'daki doktora şiddet olayına ilişkin açıklama SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Kurtalan'da yaşanan şiddet olayının şüphelisi, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti amacıyla 3 hafta süre için Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne yatırılmıştır. SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, " Kurtalan'da yaşanan şiddet olayının şüphelisi, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti amacıyla 3 hafta süre için Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne yatırılmıştır." dedi. Bakan Koca, Siirt'in Kurtalan ilçesinde Devlet Hastanesi'nde görevli Doktor Vedat Oran'ın, vücudunun bütün röntgenini çekmediği gerekçesiyle hastası M.T. tarafından darbedildiği olaya ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Koca, "Kurtalan'da yaşanan şiddet olayının şüphelisi, Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma yazısına istinaden Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti amacıyla 3 hafta süre için Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine yatırılmıştır." ifadelerini kullandı. Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz - Sağlık Şehir Hastanesi Fethi Sekin Kurtalan Elazığ Sağlık Haberler

Haberler ›› Sağlık ›› Bakan Koca'dan, Kurtalan'daki doktora şiddet olayına ilişkin açıklama - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.