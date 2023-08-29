Bakan Işıkhan, Türk Kızılay'ının Ulusal Kan ve Kök Hücre Bağışı Kampanyasına Destek Verdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk Kızılay'ı tarafından başlatılan Ulusal Kan ve Kök Hücre Bağışı Kampanyasına kan bağışında bulunarak destek verdi. Bakan Işıkhan, bakanlık personeliyle birlikte kan bağışında bulunarak Türk Kızılay'ının yanında olduklarını belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk Kızılay'ı tarafından başlatılan Ulusal Kan ve Kök Hücre Bağışı Kampanyasına kan bağışında bulunarak destek verdi.

Bakan Işıkhan, Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, birim amirleri ve bakanlık personeli, bakanlıkta oluşturulan stantlarda kan bağışında bulundu. Bakan Işıkhan, Bakanlığın tüm personeli ile birlikte Türk Kızılay'ının yanında olduğuna dikkati çekerek, "Vatandaşımızın en zor anlarında yanında olan Kızılay'ımıza bakanlık olarak kan vererek destek veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Vatandaşları da kan vermeye davet eden Bakan Işıkhan, "Kan ver, sıhhat bul" dedi.

"Diğer bakan arkadaşlarımızın da sürece katılmasını öneriyorum"

Bakan Işıkhan, kabine üyelerine de kan bağışında bulunarak Türk Kızılay'ının kampanyasına destek olmaları çağrısında bulundu. Işıkhan, "Diğer Bakan arkadaşlarımızın da bu sürece katılmasını öneriyorum. Kızılay Başkanımız ve tüm ekibine de teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Bakan Işıkhan, kan bağışının ardından Türk Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz ile fotoğraf çekildi. Işıkhan'ın yanı sıra Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı da kan bağışında bulundu. - ANKARA