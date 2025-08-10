Bakan Göktaş'tan Balıkesir'deki Deprem Açıklaması

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Balıkesir'de meydana gelen depreme ilişkin, "PSD ekiplerimiz ivedilikle hazırlıklarını tamamlayarak psikososyal destek çalışmalarına başlamıştır" dedi.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Balıkesir'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depreme ilişkin mesaj yayımladı. Bakan Göktaş paylaşımında, "Balıkesir'de meydana gelen ve çevre illerden hissedilen 6.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. PSD ekiplerimiz ivedilikle hazırlıklarını tamamlayarak psikososyal destek çalışmalarına başlamıştır. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun" dedi.