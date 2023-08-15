Bağ evinde elektrik akımına kapılan genç kız hayatını kaybetti

GAZİANTEP Gaziantep'te arkadaşlarıyla birlikte bağ evine pikniğe giden genç kız prize fişi taktığı esnada elektrik akımına kapıldı. Genç kız tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Uluyatır mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla birlikte bağ evine pikniğe giden Zeliha Elmas (23), elektrik prizine fişi takması sonucu elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan genç kız ilk müdahaleyi yanındaki arkadaşları yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, yaralı genç kızı ambulansla Nizip Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Elmas, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Zeliha Elmas'ın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin Nizip ilçesinde defnedileceği öğrenildi.