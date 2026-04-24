Bafra Devlet Hastanesi'nden hasta naklinde örnek hizmet: 2025'te 3 bin 984 kişiye ulaşıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde sağlık alanındaki özverili çalışmalarıyla dikkat çeken Bafra Devlet Hastanesi, hasta nakil hizmetlerindeki başarısıyla takdir topluyor. 2025 yılı boyunca 2 nakil ambulansı ile toplam 3 bin 984 hasta güvenli, hızlı ve konforlu bir şekilde evlerine ulaştırıldı.

Hastane, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla Evde Sağlık Hizmetleri, eve nakil hizmetleri ve diyaliz hastalarına yönelik düzenli nakil hizmetleri olmak üzere üç ayrı alanda kesintisiz hizmet sunuyor. Özellikle yaşlı, kronik rahatsızlığı bulunan ve yatağa bağımlı hastalar için büyük önem taşıyan bu hizmetler, hem hastaların hem de hasta yakınlarının yaşamını önemli ölçüde kolaylaştırıyor.

2026 yılı itibarıyla araç filosunu güçlendiren hastane, hizmet kalitesini artırmak adına ambulanslarını yenileyerek 1 yeni nakil ambulansını daha bünyesine kattı. Böylece toplam araç sayısı 3'e yükseldi. Yapılan bu yatırımla hastalara daha hızlı ulaşılması, bekleme sürelerinin azaltılması ve hizmet kapasitesinin genişletilmesi hedefleniyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Başhekim Alaiddin Domaç, sunulan hizmetlerin önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine en kolay ve en güvenli şekilde ulaşmasını sağlamak öncelikli hedefimizdir. 2025 yılı içerisinde 2 ambulansımızla 3 bin 984 hastamıza nakil hizmeti sunduk. 2026 yılında filomuza kattığımız yeni aracımızla birlikte ambulans sayımızı 3'e çıkardık. Bu güçlenme, siz değerli vatandaşlarımıza daha hızlı, daha etkin ve daha konforlu hizmet sunma kararlılığımızın bir göstergesidir. Her geçen gün hizmet kalitemizi artırarak daha fazla hastamıza ulaşmayı amaçlıyoruz."

Hasta odaklı yaklaşımıyla dikkat çeken Bafra Devlet Hastanesi'nin bu çalışmaları, sağlık hizmetlerinde erişilebilirliği artırırken aynı zamanda sosyal sorumluluk anlayışının da güçlü bir örneği olarak değerlendiriliyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı