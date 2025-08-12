BAE Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri, Trabzon'daki Trafik Kazası Mağdurlarını Ziyaret Etti

BAE Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri, Trabzon'daki Trafik Kazası Mağdurlarını Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri, Trabzon'un Çaykara ilçesindeki trafik kazasında yaralanan baba ve oğlunu hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri, Trabzon'un Çaykara ilçesinde 4 gün önce meydana gelen trafik kazasında yaralanan baba ve oğlunu hastanede ziyaret etti.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede panelvanın uçuruma yuvarlanması sonucu yaralanan Mohammet Ahmad İbrahim ve oğlu İbrahim Mohammet İbrahim'in tedavisi KTÜ Farabi Hastanesinde devam ediyor.

Büyükelçi Zahiri, baba ve oğlunu hastanede ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Başhekim Prof. Dr. Celal Tekinbaş, Büyükelçi'ye yaralıların sağlık durumuna ilişkin bilgi aktardı.

Kazada, A.B'nin kullandığı panelvanın uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Sağlık
Yok artık Romulo! Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı

Yok artık Romulo! Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altın yatırımcıları bu tarihe dikkat: İlginç gelişmeler olabilir

Altın yatırımcıları bu tarihe dikkat: İlginç gelişmeler olabilir
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.