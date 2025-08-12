BAE Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri, Trabzon'daki Trafik Kazası Mağdurlarını Ziyaret Etti

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri, Trabzon'un Çaykara ilçesinde 4 gün önce meydana gelen trafik kazasında yaralanan baba ve oğlunu hastanede ziyaret etti.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede panelvanın uçuruma yuvarlanması sonucu yaralanan Mohammet Ahmad İbrahim ve oğlu İbrahim Mohammet İbrahim'in tedavisi KTÜ Farabi Hastanesinde devam ediyor.

Büyükelçi Zahiri, baba ve oğlunu hastanede ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Başhekim Prof. Dr. Celal Tekinbaş, Büyükelçi'ye yaralıların sağlık durumuna ilişkin bilgi aktardı.

Kazada, A.B'nin kullandığı panelvanın uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi yaralanmıştı.