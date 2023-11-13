Ayvalık Belediyesi Sağlık Birimi Vatandaşlara Evde Hizmet Veriyor

Ayvalık Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Sağlık Birimi ekipleri, bin 680 vatandaşın yardım çağrıları üzerine evlerine giderek sağlık kontrolü yaptı ve evde tedavi hizmetini üstlendi. Başkan Mesut Ergin, sağlık biriminin önemli bir görevi yerine getirdiğini belirtti.

Ayvalık Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Sağlık Birimi ekipleri kentin dört bir yanından gelen yardım taleplerine yetişmek için gece gündüz çalışıyor. Ekipler, 2023 yılının Ocak ayından bugüne kadar bin 680 vatandaşın, yardım çağrıları üzerine evlerine gitti, sağlık kontrolü yaptı ve gerekli durumlarda evde tedavi hizmetini üstlendi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, vatandaşların zor günlerinde ve ihtiyaçları oldukları dönemde yanlarında olan sağlık biriminin çok önemli bir görevi yerine getirdiğini söyledi.

Ekiplerin 2023 yılının Ocak ayından bugüne kadar bin 680 vatandaşın, yardım çağrıları üzerine evlerine gittiklerini, sağlık kontrolü yaptıklarını ve gerekli durumlarda evde tedavi hizmetini üstlendiklerini belirten Başkan Ergin, 570 vatandaşın da nakil ambulansı ile sevk işlemlerini gerçekleştirdiklerini, kent dışında tedavi olacakların istedikleri sağlık kuruluşlarına sevklerini sağladıklarını kaydetti.

Ergin, "Vatandaşın zor gününde yanlarında olan, 7/24 çalışan sağlık birimi ekibimiz, insanüstü bir gayret gösteriyor. Yardım isteyen vatandaşların, en küçük taleplerini dahi yerine getirmek için canla başla çalışıyor. Sağlıklarına kavuşacağı güne kadar hastaları titizlikle takip ediyor. Ardından ziyaretler gerçekleştiriyor, hal ve hatırlarını soruyor, düşüncelerini dinliyor, geçmiş olsun dileklerinde bulunuyor. Ne mutlu ki bize, Ayvalık'ımızda 'Evde Sağlık ve Hasta Nakil' hizmetlerimizle sürdürülebilir bir anlayışla vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalara devam ediyoruz" diye konuştu.