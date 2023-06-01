AYM, Canan Karatay'a verilen para cezasını ifade özgürlüğü ihlali saydı

ANAYASA Mahkemesi (AYM), kalp ve iç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'a, televizyon programlarındaki tıbbi içerikli açıklamaları nedeniyle İstanbul Tabip Odası tarafından para cezası verilmesini ifade özgürlüğünün ihlali saydı.

Prof. Dr. Canan Karatay, 2016'da katıldığı bir televizyon programında, beslenmenin önemi ve depresyonla beslenme arasındaki ilişkiye değinerek, daha sonra ilaç şirketlerinin ticari kaygılarla hareket ettiğini, antidepresanlarla mutlu olunamayacağını; ancak sağlıklı beslenme ile mutlu olunabileceğini ifade etti. Bunun üzerine İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu, Karatay hakkında disiplin soruşturması başlattı. Soruşturma sonunda Karatay'a 1325 lira para cezası verildi. Türk Tabipler Birliği Yüksek Onur Kurulu da bu kararı onadı. Karatay, kararın iptali talebiyle dava açtı. 19 Aralık 2019'da karar veren Ankara 13'üncü İdare Mahkemesi, davayı kesin olarak reddetti. Bunun üzerine Karatay, 29 Ocak 2020'de hak ihlali iddiasıyla AYM'ye bireysel başvuruda bulundu.

AYM kararında, Anayasa'nın 26'ncı maddesine göre herkesin ifade özgürlüğünün bulunduğu, bunun ancak kanunda belirtilen şartlarda sınırlandırılabileceği ve Karatay'ın açıklamaları nedeniyle cezalandırılmasının da ifade özgürlüğüne müdahale anlamı taşıdığı belirtildi.