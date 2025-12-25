Aylardır aralıksız öksürüyor, bir türlü nedeni bulunamadı

Batman merkezde yaşayan Arı ailesinin 13 yaşındaki oğlu Muhammed Eyüp Arı, 51 gün önce başlayan ve bir türlü dinmeyen öksürükle boğuşuyor. Gündüz ve gece hiç durmadan devam eden öksürük nöbetleri, küçük çocuğun hayatını kabusa çevirdi.

NEDENİ BİR TÜRLÜ BULUNAMADI

batmanburada.com'un haberine göre ailesi tarafından defalarca farklı hastanelere ve doktorlara götürülen Muhammed, birçok kez yatılı tedavi altına alındı. Ancak uygulanan tüm ilaç ve tedavi yöntemlerine rağmen kalıcı bir sonuç alınamadı. Ailenin verdiği bilgilere göre; hastanede kontrol altındayken hafifleyen öksürük, Muhammed taburcu edildikten sadece bir gün sonra aynı şiddetle tekrar nüksediyor.

"ARTIK GÜCÜMÜZ KALMADI"

Çocuklarının gözleri önünde eriyip gitmesine dayanamadıklarını belirten aile, yaptıkları açıklamada şu ifadeleri kullandı: "13 yaşındaki çocuğumuz çok kötü öksürüyor, hiç durmuyor. Defalarca doktora götürdük ama sonuç alamadık. Hastaneye yatırıyoruz, tedavi görüyor ancak eve geldiğimizin ertesi günü tablo yine aynı. 50 gündür her gün bu işkenceyi yaşıyoruz. Artık çaresiz kaldık, ne yapacağımızı şaşırdık."