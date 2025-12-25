Haberler

Aylardır aralıksız öksürüyor, bir türlü nedeni bulunamadı

Güncelleme:
Batman'da 13 yaşındaki Muhammed Eyüp Arı, 51 gündür aralıksız süren şiddetli öksürükle boğuşuyor. Defalarca doktora götürülen ve tedavi altına da alınan Arı'nın, hastaneden taburcu edildikten bir gün sonra öksürmeye tekrar başladığı öğrenildi.

Batman merkezde yaşayan Arı ailesinin 13 yaşındaki oğlu Muhammed Eyüp Arı, 51 gün önce başlayan ve bir türlü dinmeyen öksürükle boğuşuyor. Gündüz ve gece hiç durmadan devam eden öksürük nöbetleri, küçük çocuğun hayatını kabusa çevirdi.

NEDENİ BİR TÜRLÜ BULUNAMADI

batmanburada.com'un haberine göre ailesi tarafından defalarca farklı hastanelere ve doktorlara götürülen Muhammed, birçok kez yatılı tedavi altına alındı. Ancak uygulanan tüm ilaç ve tedavi yöntemlerine rağmen kalıcı bir sonuç alınamadı. Ailenin verdiği bilgilere göre; hastanede kontrol altındayken hafifleyen öksürük, Muhammed taburcu edildikten sadece bir gün sonra aynı şiddetle tekrar nüksediyor.

"ARTIK GÜCÜMÜZ KALMADI"

Çocuklarının gözleri önünde eriyip gitmesine dayanamadıklarını belirten aile, yaptıkları açıklamada şu ifadeleri kullandı: "13 yaşındaki çocuğumuz çok kötü öksürüyor, hiç durmuyor. Defalarca doktora götürdük ama sonuç alamadık. Hastaneye yatırıyoruz, tedavi görüyor ancak eve geldiğimizin ertesi günü tablo yine aynı. 50 gündür her gün bu işkenceyi yaşıyoruz. Artık çaresiz kaldık, ne yapacağımızı şaşırdık."

Serhat Yılmaz
Haberler.com / Sağlık
Haberler.com
Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıhatice yıldırım:

Kardeşim evde çocuğa iyi gelmeyen birşey var demek ki.Alerji testi yaptırdınız mı. Hastanede iyileşip eve gelince tekrar başlıyorsa muhtemelen evde birseye karşı alerjisi var .Bir de bu yönde tetkikler yaptırın. Doktorlar bazen anlamayabiliyor

Yorum Beğen40
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli Atik:

Bakınız house dizisinin bilemediğim bir bölümü. evde duvar arasında yaşayan karıncalara karşı alerji.

yanıt5
yanıt0

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

