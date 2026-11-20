Aydın Şehir Hastanesi'nde Dünya Prematüre Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, erken doğum sürecine ve prematüre bebeklerin yaşam mücadelesine dikkat çekildi.

Dünya Prematüre Günü dolayısıyla Aydın Şehir Hastanesi'nde farkındalık etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul da katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, prematüre bebeklerin yaşam mücadelesine dikkat çekilirken erken doğum konusunda toplumsal farkındalığın artırılması ve ailelerin yaşadığı deneyimlerin paylaşılması amaçlandı. Programın açılış konuşmasını yapan Aydın Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özlem Özbağçıvan, prematüre bebek sahibi ailelerin doğum öncesinde ve sonrasında yaşadıkları heyecan, endişe ve zorlu sürece değindi. Prematüre bebekleri "minik savaşçılar", ailelerini ise onların en büyük kahramanları olarak nitelendiren Özbağçıvan, ailelerin benzer süreçlerden geçen diğer ebeveynler için umut ve cesaret kaynağı olduğunu ifade etti. İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul da prematüre bebeklerin sabır ve umudun sembolü olduğunu belirterek, bu süreçte yalnızca bebeklerin değil, ailelerinin de büyük bir mücadele verdiğini vurguladı. Ailelerin gösterdiği sabır ve kararlılığın takdire değer olduğunu kaydeden Şenkul, prematüre bebeklerin hayata tutunması için özveriyle görev yapan hekim, ebe, hemşire ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Etkinlik kapsamında Neonatoloji Uzmanı Dr. Meral Yıldız Korkut, prematüre bebeklerin sağlık süreçleri ve erken doğum konusunda farkındalığın önemi hakkında bilgilendirme yaptı. Prematüre bebek annesi Kerime Kuzucu ise "Bir Annenin Gözünden Prematüre Olmak" başlıklı konuşmasında yaşadığı süreci ve duygularını katılımcılarla paylaştı. Programın sonunda prematüre bebeklere mezuniyet kepi giydirilerek hatıra fotoğrafları çekildi. Etkinlik, ailelerin Prematüre Ağacı'na el izlerini bırakmasıyla sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı