Haberler

Aydın Şehir Hastanesi'nde çocuk acil ekiplerine kritik eğitim

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın Şehir Hastanesi'nde çocuk acil hekimleri ve hemşirelerine yönelik temel ve ileri yaşam desteği eğitimi düzenlendi. Eğitimde teorik ve uygulamalı yöntemlerle acil durumlarda hızlı müdahale yöntemleri aktarıldı.

Aydın Şehir Hastanesi'nde görev yapan çocuk acil hekimleri ve hemşirelerine yönelik, çocuk ve bebeklerde temel ve ileri yaşam desteği eğitimi düzenlendi.

Çocuk Acil Uzman Hekimi Pelin Elibol tarafından verilen eğitim, teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirildi. Program kapsamında katılımcılara; acil durumlarda hızlı ve doğru müdahale yöntemleri, yaşam kurtarıcı uygulamalar ve güncel yaklaşımlar aktarıldı. Özellikle çocuk ve bebek hastalarda hayati önem taşıyan müdahaleler uygulamalı çalışmalarla pekiştirildi. Sağlık personelinin acil durumlara müdahale becerilerinin artırılması hedeflendiği ve sağlık hizmet kalitesini yükseltmek ve acil durumlara hazırlığı güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen eğitim programı, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

