Aydın Şehir Hastanesi'nde çocuk acil ekiplerine kritik eğitim

Aydın Şehir Hastanesi'nde görev yapan çocuk acil hekimleri ve hemşirelerine yönelik, çocuk ve bebeklerde temel ve ileri yaşam desteği eğitimi düzenlendi.

Çocuk Acil Uzman Hekimi Pelin Elibol tarafından verilen eğitim, teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirildi. Program kapsamında katılımcılara; acil durumlarda hızlı ve doğru müdahale yöntemleri, yaşam kurtarıcı uygulamalar ve güncel yaklaşımlar aktarıldı. Özellikle çocuk ve bebek hastalarda hayati önem taşıyan müdahaleler uygulamalı çalışmalarla pekiştirildi. Sağlık personelinin acil durumlara müdahale becerilerinin artırılması hedeflendiği ve sağlık hizmet kalitesini yükseltmek ve acil durumlara hazırlığı güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen eğitim programı, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı