Haberler

Aydın Şehir Hastanesi’nde başhekimlik görevinde devir teslim

Aydın Şehir Hastanesi’nde başhekimlik görevinde devir teslim
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın Şehir Hastanesi’nde başhekimlik görev değişimi kapsamında devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Aydın Şehir Hastanesi'nde başhekimlik görev değişimi kapsamında devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Aydın Şehir Hastanesi Başhekimlik makamında düzenlenen devir teslim töreninde görev değişimi gerçekleştirildi. Hastanenin kurucu Başhekimi olarak görev yapan ve halen Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı olan Uzm. Dr. Engin Tetik, başhekimlik görevini Prof. Dr. Özlem Özbağçıvan'a devretti. Törende, Aydın Şehir Hastanesi'nin kuruluş ve hizmete geçiş sürecinde yürüttüğü çalışmalar dolayısıyla Uzm. Dr. Engin Tetik'e teşekkür edildi. Tetik'e hastanenin kuruluş aşamasından hizmet sunumuna geçiş sürecine kadar yaptığı katkılar dolayısıyla çiçek takdim edildi. Başhekimlik görevini devralan Prof. Dr. Özlem Özbağçıvan'a ise yeni görevinde başarılar ve hayırlı çalışmalar dilendi. Devir teslim töreni, çiçek takdiminin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimi başladı! İşte ilk tur sonuçları

Günlerdir yapılamayan seçim başladı! İşte 1. tur sonuçları
Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu için çok konuşulacak sözler: Siyasi tutuklu olarak görmüyorum

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu için olay sözler! Bu ifadeler çok konuşulur
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Antalya’da alevlere karşı seferberlik! Plakasız itfaiye araçlarını bile sahaya çıkardılar

Alevler durdurulamıyor! Plakasız araçlar bile gönderildi
Başbakan “Almayın” dedi, vatandaşlar kuyumculara koştu! Satışlar patladı

Başbakan “Almayın” dedi, vatandaşlar kuyumculara koştu
Serhat Kılıç'ın ölümünde kahreden tesadüf! Rol arkadaşı da aynı gün ölmüş

Serhat Kılıç'ın ölümünde kahreden tesadüf! 9 yıl sonra aynı gün...
Adana'da mezar yeri fiyatı ikiye katlandı! Vatandaş dev zamma tepki gösterdi

Ölmenin de bir bedeli var! Mezar fiyatları dudak uçuklattı
Yayaya yol vermediği gerekçesiyle ceza kesilen sürücü, görüntüye rağmen ikna olmadı

Ceza kesilen sürücünün polislere yanıtı ağızları açık bıraktı
Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde yok! Mourinho “Kusura bakma” deyip açıkladı

Arda Şampiyonlar Ligi'nde yok! "Kusura bakma" diyerek açıkladı
Galatasaray'ın rakibi korkutuyor! 4 maçlık istatistikleri inanılmaz

Hiç acımaları yok! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin