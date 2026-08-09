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Aydın Şehir Hastanesi'nde Dünya Emzirme Haftası Etkinliği

Aydın Şehir Hastanesi'nde Dünya Emzirme Haftası Etkinliği
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Aydın Şehir Hastanesi, Dünya Emzirme Haftası kapsamında anne ve anne adaylarına yönelik bilgilendirme etkinliği düzenledi. Sağlık personeli, anne sütünün faydalarını ve doğru emzirme tekniklerini anlatırken, katılımcılara eğitici broşürler ve emzirme önlüğü hediye edildi. Hastane yetkilileri, emzirme farkındalığını artırmak ve sağlıklı nesiller yetiştirmek amacıyla çalışmaların süreceğini belirtti.

Aydın Şehir Hastanesi'nde Dünya Emzirme Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte anne ve anne adaylarına anne sütünün önemi anlatılırken, doğru emzirme konusunda da bilgilendirme yapıldı.

Dünya Emzirme Haftası dolayısıyla Aydın Şehir Hastanesi tarafından anne sütünün önemine dikkat çekmek ve emzirmeyi teşvik etmek amacıyla bilgilendirme standı kuruldu. Hastane yöneticilerinin de katıldığı etkinlikte, anne ve anne adaylarına yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. Etkinlikte sağlık personeli tarafından anne sütünün anne ve bebek sağlığı açısından faydaları anlatılırken, doğru emzirme teknikleri konusunda da bilgiler paylaşıldı. Katılımcılara emzirme konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla eğitici broşürler dağıtıldı. Emzirmeyi desteklemek amacıyla anne ve anne adaylarına emzirme önlüğünün de hediye edildiği etkinlikle, toplumda emzirme konusunda farkındalığın artırılması hedeflendi. Aydın Şehir Hastanesi yetkilileri, anne ve bebek sağlığını desteklemek, emzirme farkındalığını artırmak ve sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağlamak amacıyla çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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