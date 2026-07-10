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Bozdoğan'daki hastanede hizmetler değerlendirildi

Bozdoğan'daki hastanede hizmetler değerlendirildi
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Aydın İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, Bozdoğan Rasim Menteşe İlçe Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek sağlık hizmetlerini yerinde inceledi, çalışanlara teşekkür edildi.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri saha ziyaretleri kapsamında Bozdoğan Rasim Menteşe İlçe Devlet Hastanesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Ziyarette yetkililer tarafından hastanede sunulan sağlık hizmetleri, yürütülen çalışmalar ve planlanan faaliyetler hakkında bilgi verildi. Hastanede sunulan hizmetler yerinde değerlendirildi. Poliklinikler, diyaliz ünitesi, diş polikliniği, acil servis ile Evde Sağlık Hizmetleri Biriminde görev yapan sağlık çalışanlarıyla bir araya gelerek sohbet eden İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, yürüttükleri çalışmalar dolayısıyla personele teşekkür edildi.

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ayrıca hastanede sağlık hizmeti alan hasta ve hasta yakınlarıyla da sohbet edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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