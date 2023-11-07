Aydın'da sel felaketi sonrası sağlık merkezleri ziyaret edildi

Aydın'ın Söke, Koçarlı, Karpuzlu ve Çine ilçelerinde etkili olan sağanak yağışın ardından yaşanan sel felaketi sonrasında, İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul elden etkilenen aile sağlığı merkezlerini ziyaret etti.

Meteoroloji'nin yaptığı yağış uyarısının ardından Aydın'da 5 Kasım Pazar günü sabaha karşı sağanak yağış etkili oldu. Özellikle Söke, Koçarlı, Karpuzlu ve Çine ilçelerinde yağışlar sele dönüştü. Selin en çok zarar verdiği ilçelerin başında Söke yer alırken; Demirçay, Kisir, Akçakçaya ve Bağarası mahalleleri sel sularına teslim oldu.

Üç kişinin hayatını kaybettiği, sele kapılan bir kişinin de arama çalışmaları devam ettiği bölgede selden etkilenen yerlerden biri de aile sağlığı merkezleri oldu. Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul selden etkilenen Söke Bağarası Aile Sağlığı Merkezi ve Koçarlı Çakırbeyli Aile Sağlığı Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Söke ve Koçarlı ilçe sağlık müdürlerinden son durum hakkında bilgiler alan İl Sağlık Müdürü Şenkul, alınacak önlemlerle ilgili görüş alışverişinde bulunarak aile hekimleri ve personellere geçmiş olsun dileklerini iletti. - AYDIN