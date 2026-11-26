Aydın'da lösemi tedavisi gören Ada'ya sürpriz! Sınıf arkadaşları balonlarla evine yürüdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'da Hacı Lütfiye Ortaokulu öğrencisi Ada Yalçınkaya, geçen yıl yakalandığı lösemi nedeniyle okula gidemiyor. Sınıf arkadaşları; okul müdürü, öğretmenleri ve velilerin desteğiyle ellerinde "Seni çok seviyoruz", "Kalbimiz seninle" yazılı dövizler ve balonlarla küçük kızın evinin önüne yürüdü. Pencereye çıkan Ada'ya seslenen öğrenciler balonları gökyüzüne bıraktı; Ada böyle bir sürpriz beklemediğini söyledi.
Aydın'da lösemi tedavisi gören ortaokul öğrencisi Ada Yalçınkaya'nın evinin önüne giden sınıf arkadaşları gökyüzüne balon bıraktı.
Hacı Lütfiye Ortaokulu öğrencisi Yalçınkaya, geçen yıl lösemiye yakalandı.
Hastalığı nedeniyle okula gidemeyen Yalçınkaya'ya sınıf arkadaşları moral vermek istedi.
DÖVİZ VE BALONLARLA EVİNİN ÖNÜNE YÜRÜDÜLER
Okul müdürü Hami Özer, öğretmen Nermin Atmaca ve velilerin de desteğiyle öğrenciler, ellerinde "Seni çok seviyoruz", "Kalbimiz seninle" yazılı dövizler ve balonlarla küçük kızın evinin önüne kadar yürüdü.
Öğrenciler, pencereye çıkan Yalçınkaya'ya "Seni çok seviyoruz Ada" diye seslendi.
Bir süre alanda bekleyen öğrenciler, daha sonra balonları gökyüzüne bıraktı.
BÖYLE BİR SÜRPRİZ BEKLEMİYORDU
Ada Yalçınkaya, gazetecilere, böyle bir şey beklemediğini belirterek, arkadaşlarının sürprizini çok beğendiğini ifade etti.
Öğrencilerden İkranur Tuğcu da arkadaşı Ada'yı çok özlediğini ve bir an önce sağlığına kavuşmasını beklediklerini dile getirdi.