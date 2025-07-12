Aydın'da Kağıt Fabrikasında 46 İşçi Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

Aydın'da Kağıt Fabrikasında 46 İşçi Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı
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Söke ilçesindeki bir kağıt fabrikasında öğle yemeği sonrası 46 işçi gıda zehirlenmesi belirtileriyle hastaneye sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen işçiler taburcu edilirken, inceleme başlatıldı.

AYDIN'ın Söke ilçesinde faaliyet gösteren bir kağıt fabrikasında çalışan 46 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçedeki bir kağıt fabrikasında meydana geldi. Fabrikada öğle yemeği yiyen işçilerden 46'sı, bir süre sonra kusma ve baş dönmesi şikayetleriyle hastanelere başvurdu. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından işçilerin tamamı taburcu edildi. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle ilgili Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ile Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin yemeklerden numune alarak inceleme başlattığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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