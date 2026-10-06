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Aydın'da beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları 6 hasta için 3 kente gönderildi

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Aydın Şehir Hastanesi'nde trafik kazası nedeniyle tedavi gören hastanın beyin ölümü gerçekleşti. Ailesinin tüm organlarını bağışlamasıyla alınan organlar, 6 hastaya nakledilmek üzere 3 farklı kente gönderildi.

Aydın'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları, nakil bekleyen 6 hastaya umut oldu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Aydın Şehir Hastanesi Genel Yoğun Bakım Ünitesinde trafik kazası nedeniyle tedavi görmekte olan hastanın beyin ölümü gerçekleşti.

Aydın Şehir Hastanesi Organ ve Doku Nakli Koordinatörlüğü tarafından hasta yakınlarıyla yapılan görüşmenin ardından aile, büyük bir duyarlılık göstererek yakınlarının tüm organlarının bağışlanmasına karar verdi.

Sağlık Bakanlığı Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Sistemi ile gerekli koordinasyon sağlanarak yapılan donör operasyonu, İzmir Bölge Koordinasyon Merkezinden (BKM) gelen organ nakli ekipleri tarafından Aydın Şehir Hastanesinde başarıyla gerçekleştirildi.

Operasyonla alınan organlar 6 hastaya nakledilmek üzere 3 farklı kente gönderildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydın İl Sağlık Müdürü Eser Şenkul ise bu anlamlı kararın alınmasında büyük bir duyarlılık gösteren hastanın ailesine teşekkür etti.

Kaynak: AA
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