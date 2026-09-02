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Aydın Atatürk Devlet Hastanesi Yeni Hizmet Binasında Çalışmalar Sürüyor

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi Yeni Hizmet Binasında Çalışmalar Sürüyor
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Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nin yeni hizmet binası olarak kullanılacak eski Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde yenileme çalışmaları devam ediyor. Ameliyathane, acil servis ve yataklı servisler başta olmak üzere sağlık hizmetlerinin kaliteli sunulması için düzenlemeler yapılıyor, zemin yenileme çalışmaları da gerçekleştiriliyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından hastane, vatandaşlara daha modern ve işlevsel bir ortamda hizmet verecek.

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nin yeni hizmet binası olarak planlanan eski Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi hizmet binasında yürütülen hazırlık ve yenileme çalışmaları sürüyor.

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nin hizmet kapasitesinin güçlendirilmesi ve vatandaşlara daha modern sağlık hizmeti sunulması amacıyla kullanılacak yeni hizmet binasında çalışmalar devam ediyor. Eski Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi hizmet binasının yeni hizmet alanına dönüştürülmesi kapsamında hastanenin farklı bölümlerinde hazırlık çalışmaları gerçekleştiriliyor. Hastane binasında başta ameliyathane, acil servis ve yataklı servisler olmak üzere sağlık hizmetlerinin etkin, güvenli ve kaliteli şekilde sunulmasına yönelik düzenlemeler yapılıyor. Bu kapsamda mevcut alanların sağlık hizmetlerinin ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesi için teknik çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Binada ayrıca daha modern ve işlevsel bir sağlık ortamı oluşturulması amacıyla zemin yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Yapılan düzenlemelerle birlikte hastanenin fiziki kapasitesinin güçlendirilmesi ve sağlık hizmetlerinin daha uygun şartlarda sunulması hedefleniyor. Çalışmaların planlanan süreç doğrultusunda tamamlanmasının ardından Aydın Atatürk Devlet Hastanesi yeni binasında vatandaşlara hizmet verecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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