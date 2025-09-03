Avrupa Birliği'nden jel tırnak yasağı! Nedeni korkutucu

Uzun süre kalıcılığı ve dayanıklılığı sayesinde popüler bir tırnak uygulaması olan jel manikür, içerdiği kimyasallar nedeniyle yeni bir düzenlemeyle karşı karşıya. Avrupa Birliği'nin (AB) aldığı bu karar, ürünlerde UV ışığı altında sertleşmeyi sağlayan TPO (Trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide) maddesini hedef alıyor. Daha önce yalnızca profesyonel kullanım için izin verilen TPO, artık hiçbir şekilde kullanılamayacak.

JEL TIRNAK NEDEN AB'DE YASAKLANDI?

Kararın temelinde, TPO'nun "CMR 1B" kategorisine alınması yatıyor. Bu kategori, bir maddenin "kanserojen, mutajen ya da üreme sağlığına zararlı" olduğu anlamına geliyor. Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (HPRA), bu yasağın tüm ortamlarda geçerli olduğunu duyurdu. Yapılan araştırmalar, TPO içeren ürünlerin doğurganlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini gösteriyor. Ancak mevcut kullanım seviyeleri göz önüne alındığında insan sağlığı açısından doğrudan bir risk olup olmadığı net değil.

Bu yasak, hayvan deneylerinden elde edilen bulgulara dayanıyor. Avrupa düzenleyicileri, insan sağlığına doğrudan bir risk olup olmadığı kesinleşmese de, olası tehlikelere karşı önleyici bir yaklaşım sergiliyor. TPO, şu an için ABD'de serbestken, Birleşik Krallık'ta 2026 yılından itibaren yasaklanacak.

KİMLER ETKİLENECEK?

1 Eylül itibarıyla, TPO içeren ürünlerin AB genelinde satışı ve dağıtımı tamamen durduruldu. Kuaför ve güzellik salonlarının ellerindeki ürünleri kontrol etmeleri, TPO içerenleri kullanmayı bırakmaları ve güvenli bir şekilde imha etmeleri tavsiye edildi. Ayrıca, yeni siparişlerde tedarikçilerden TPO'suz ürünler talep etmeleri ve güvenilir distribütörlerden alışveriş yapmaları öneriliyor.

Bu yasak, tüketicilere de sorumluluk yüklüyor. Tüketicilerin, gittikleri salonlarda kullanılan ojelerin içeriklerini sorgulamaları ve bilinçli tercihler yapmaları önemli. TPO içeren ojeler zaten profesyonel kullanım için üretildiğinden, 1 Eylül'den sonra piyasada bulunmamaları gerekiyor.

DİĞER ÜLKELERDEKİ DURUM NE?

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) gibi kurumlar, tüketicilere ürün etiketlerini dikkatle okumalarını, uygulamaları iyi havalandırılan ortamlarda yapmalarını ve kullanım talimatlarına uymalarını tavsiye ediyor. Bu, kimyasal maruziyeti en aza indirmek için alınan önlemler arasında yer alıyor.