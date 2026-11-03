Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Atatürk Devlet Hastanesinde organ bağışı için farkındalık standı açıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Atatürk Devlet Hastanesinde organ bağışı için farkındalık standı açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Atatürk Devlet Hastanesinde organ bağışına dikkat çekmek için stant kuruldu. Stantta vatandaşlara ve hastalara organ bağışının önemi, bağış süreci ve hayat kurtarmadaki rolü anlatılarak toplumsal farkındalığın artırılması hedeflendi.

Atatürk Devlet Hastanesi'nde kurulan stantta vatandaşlara organ bağışının önemi anlatıldı.

Atatürk Devlet Hastanesi'nden "Organ Bağışı Hayat Kurtarır" başlığıyla yapılan paylaşımda, "Hastanemizde organ bağışına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla stant kurularak vatandaşlarımıza ve hastalarımıza bilgilendirme yapıldı. Organ bağışının önemi, bağış süreci ve hayat kurtarmadaki rolü hakkında bilgilendirmelerde bulunularak toplumsal farkındalığın artırılması hedeflendi. Unutmayalım; Bir bağış, birden fazla hayata umut olabilir. Organ bağışıyla hayat kurtarmak mümkün" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 11 sitede yayınlandı.
TikTok'ta bu da oldu! Kafalarına kese kağıdı geçirip yayın açıyorlar

Bu işin sonu nereye varacak?
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İnfial yaratan paylaşım! Başörtülü kadınları fotoğraflayıp hedef gösterdi

Alenen başörtüsü düşmanlığı yaptı

İsrail tehdidi Suriye'de tüm planları değiştirdi! Bakanlıklar tek tek taşınıyor

Türkiye'nin yanı başında büyük hazırlık! Bakanlıklar bile taşınıyor
AK Parti'ye mi geçiyor? Besim Dutlulu sessizliğini bozdu

AK Parti'ye mi geçiyor? Sessizliğini bozdu
İngiliz siyasetinde deprem! Ünlü sunucu bakanın ahlaksız teklifini ifşa etti

İngiliz siyasetinde deprem! Ünlü sunucu bakanın ahlaksız teklifini ifşa etti
Hatimoğulları'ndan Öcalan için özgürlük çağrısı! 'Fiziki özgürlüğü sağlansın'

Hatimoğulları'ndan olay yaratacak çağrı! Öcalan için bunu istedi
Helikopterler havada çarpıştı! Korkunç kaza anbean kameraya yansıdı

Böyle bir görüntüyü daha önce hiç görmediniz
Galatasaray U19, iki kez öne geçtiği maçta Stuttgart'ı yenemedi

Günün ilk maçında goller yağmur gibi geldi