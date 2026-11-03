Atatürk Devlet Hastanesinde organ bağışı için farkındalık standı açıldı

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Atatürk Devlet Hastanesi'nde kurulan stantta vatandaşlara organ bağışının önemi anlatıldı.

Atatürk Devlet Hastanesi'nden "Organ Bağışı Hayat Kurtarır" başlığıyla yapılan paylaşımda, "Hastanemizde organ bağışına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla stant kurularak vatandaşlarımıza ve hastalarımıza bilgilendirme yapıldı. Organ bağışının önemi, bağış süreci ve hayat kurtarmadaki rolü hakkında bilgilendirmelerde bulunularak toplumsal farkındalığın artırılması hedeflendi. Unutmayalım; Bir bağış, birden fazla hayata umut olabilir. Organ bağışıyla hayat kurtarmak mümkün" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı