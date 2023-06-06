Astsubay Başçavuş Turgut Seyhan ilik kanseri tedavisi sonrası hayatını kaybetti
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Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde ilik kanseri tedavisi gören Astsubay Kıdemli Başçavuş Turgut Seyhan hayatını kaybetti. Seyhan bugün memleketi Isparta'da son yolculuğuna uğurlandı.
İlik kanseri tedavisi gören Astsubay Başçavuş hayatını kaybetti.
ISPARTA - Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde ilik kanseri tedavisi gören Astsubay Kıdemli Başçavuş Turgut Seyhan hayatını kaybetti. Seyhan bugün memleketi Isparta'da son yolculuğuna uğurlandı.
Isparta ili Yalvaç ilçesi Hisarardı köyüne kayıtlı, Deniz Kuvvetleri Gölcük Donanma Komutanlığında görevli Astsubay Kıdemli Başçavuş Turgut Seyhan hayatını kaybetti. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde ilik kanseri tedavisi gören Seyhan 2 haftalık tedavi sonrası yaşamını yitirdi.
Başçavuş Seyhan'ın naaşı bugün Isparta'nın Yalvaç ilçesi merkez Devlethan Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından askeri erkanın omuzlarında Hisarardı köyü mezarlığına defnedildi. Cenazenin defnedilmesinin ardından Eğirdir Dağ Komando Okulu Piyade Yarbay Levent Çelik tarafından Başçavuş Turgut Seyhan'ın oğlu Yusuf Seyhan'a Türk Bayrağı verildi.
Cenaze namazına Eğirdir Dağ Komando Okulu Piyade Yarbay Levent Çelik, Yalvaç İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Resul Kaya, Yalvaç İlçe Kaymakamı Haluk Şimşek, İlçe Emniyet Müdürü Ali Özher, oda başkanları, siyasi parti temsilcileri, ailesi ve vatandaşlar katıldı.
Astsubay Kıdemli Başçavuş Turgut Seyhan'ın evli ve 3 çocuğu olduğu öğrenildi.