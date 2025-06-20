Aşırı Terleme Sorununa Kalıcı Çözüm: Cerrahi Müdahale

Aşırı Terleme Sorununa Kalıcı Çözüm: Cerrahi Müdahale
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Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Kemal Karapınar, aşırı el ve koltuk altı terlemesi için ortalama 1 saat süren cerrahi işlemi önerdi. Bu müdahaleyle terleme ciddi şekilde azaltılabiliyor ve sosyal hayat olumsuz etkilerden kurtulabiliyor.

AŞIRI terleme sorunu için kalıcı çözümün olduğunu söyleyen Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Kemal Karapınar, "El ve koltuk altı terlemesi, ortalama 1 saat süren cerrahi işlemle tedavi ediliyor" dedi.

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Kemal Karapınar, Toplumda sık görülen çoğu zaman saklanan aşırı el ve koltuk altı terlemesinin, özellikle gençlerin özgüvenini olumsuz etkilediğini belirtti. Doç. Dr. Karapınar, "Aşırı terleme sorunu mu yaşıyorsunuz? Tokalaşmaktan çekiniyor, toplu taşımaya binerken sıkılıyor ya da kıyafetlerinizdeki ıslak izler yüzünden sosyal ortamlardan kaçıyorsanız bu sessiz kabusa artık son verebilirsiniz. Ortalama 1 saat süren basit bir cerrahi işlemle bu sorun kalıcı olarak çözülebiliyor" ifadelerini kullandı.

'TERLEME SOSYAL HAYATI DOĞRUDAN ETKİLİYOR'

El ve koltuk altı terlemesinin, hastalar tarafından genellikle bir kozmetik problem gibi görülse de sosyal yaşamı ciddi biçimde zorlaştırdığını belirten Doç. Dr. Karapınar, "Bu durumdan muzdarip olan hastalar, genellikle daha önce medikal tedavi denemiş ve sonuç alamamış kişiler oluyor. Eğer başka bir sağlık sorunu yoksa, cerrahi müdahale ile başarılı sonuçlar alıyoruz" dedi. Cerrahinin yaklaşık 1 saat sürdüğünü ifade eden Doç. Dr. Karapınar, "Tek seansta hem sağ hem sol kola müdahale ederek, terlemeye neden olan sinirleri kesiyoruz. Böylece el ve koltuk altı terlemesi büyük oranda ortadan kalkıyor. Terleme vücudun doğal bir işlevi olduğu için başka bölgelerde bir miktar artış olabilir, ancak bu artış çoğunlukla hastaları rahatsız etmiyor" diye konuştu.

'TEKRARLAMA ORANI DÜŞÜK, MEMNUNİYET YÜKSEK'

Ameliyat sonrasında ilk 6 ayda el ve koltuk altı terlemesinin tamamen ortadan kalktığını belirten Doç. Dr. Karapınar, nadiren tekrarlama görülebildiğini ancak tekrar eden terlemenin hiçbir zaman eski düzeye ulaşmadığını söyledi. Doç. Dr. Karapınar, "Yüzde 20 ila 30 oranında, 6 aydan sonra hafif bir geri dönüş görülebilir. Ancak hastalar genelde çok memnun kalıyor, ellerini rahatça kullanabiliyor, gömlek giymekten çekinmiyor" dedi.

'60 YAŞINA KADAR YAPILABİLİYOR'

Cerrahinin özellikle genç yaş grubunda yaygın olarak uygulandığını belirten Doç. Dr. Karapınar, el sıkışamamak ya da koltuk altı lekeleri nedeniyle yaşanan özgüven kaybının bu tedaviyle son bulduğunu söyledi. Doç. Dr. Karapınar, "Özellikle gençler ve beyaz yakalı çalışanlar bu problemden çok etkileniyor. Biz bu ameliyatı genellikle 60 yaşına kadar olan hastalarda güvenle uygulayabiliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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