Yerli mobil dijital röntgen cihazı, Ankara'da hizmete sunuldu

ASELSAN tarafından geliştirilen HealthView ADR-M100 Mobil Dijital Röntgen Cihazı, Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hizmete sunuldu. Cihaz, yüksek çözünürlüklü görüntüleme ile hastalara daha az radyasyon vererek hızlı hizmet sağlayacak.

ASELSAN tarafından geliştirilen ve yüksek çözünürlüklü dijital görüntüleme ile saniyeler içinde raporlama imkanı sunan mobil dijital röntgen cihazı, Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hizmete sunuldu.

ASELSAN tarafından geliştirilen HealthView ADR-M100 Mobil Dijital Röntgen Cihazı, kamu hastanelerinde kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığı'na teslim edildi. Röntgen cihazı, ilk olarak Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde vatandaşların hizmetine sunuldu. Yüksek çözünürlüklü dijital görüntüleme ve saniyeler içinde raporlama imkanı sunan cihazın, yoğun bakım, acil servis ve yatak başı görüntülemeye ihtiyaç duyan hastalar için hafif ve ergonomik tasarım, motorize sürüş kabiliyeti ve yüksek manevra yeteneği ile hastane içinde hızlı, güvenli ve kesintisiz bir kullanım imkanı sağlayacağı belirtildi.

'VATANDAŞIMIZ DAHA AZ RADYASYON ALACAK'

Cihazın teslim töreninde konuşan Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Hakan Usta, "Tamamen dijital bir cihaz ve vatandaşın, hastamızın daha az radyasyon almasını sağlayan tüm teknolojik donanımlara sahip bir cihaz olarak hizmete bugün itibarıyla sunulmuş oldu. Bugünden itibaren dağıtımları başladı. İlk teslimatı burada yapmış olduk ve kullanıma sunmuş olduk. ASELSAN, bu yıl için 30 tane cihaz üretebildi ama bir dahaki yıl itibarıyla bu sayı 120-130 şeklinde devam edecek. Şimdilik hesaplamamız 330 civarında cihaz alımı yapmak. Bu cihazları ASELSAN üreterek bizim hizmetimize sunmuş olacak. Biz de illerimizin, hastanelerimizin ihtiyaçlarına göre dağıtımlarını yapmış olacağız. Bu ilk 30 cihaz, bu yıl bu hafta içerisinde bütün planlı hastanelerimize gitmiş olacak. Özellikle dijital olması ve radyasyonun az olması, yapay zeka destekli olması bizim için çok önemli. Kullanıcıya tıbbi ve teknik konularda destek veren uygulamaları da barındırıyor. Vatandaşımız hem daha az radyasyon alacak hem de hizmet daha hızlı verilecek" dedi.

