Arven için Balon Uçurma Etkinliği Düzenlendi

ANTALYA'nın Serik ilçesinde SMA Tip 1 teşhisi konulan 5 aylık Arven Kaya'nın tedavisi için gereken paranın toplanmasının ardından balon uçurma etkinliği düzenlendi. Etkinlikte 'Hayallerimiz gerçek oldu, Arven kazandı' yazılı balonlar, gökyüzüne bırakıldı.

Antalya'da yaşayan Gökhan ve Yasemin Kaya çifti, geçen yıl 15 Aralık'ta dünyaya gelen kızları Arven'in topuğundan alınan kan örneğiyle SMA Tip 1 hastası olduğunu öğrendi. Kaya çifti, o günden sonra çocuklarının tedavisi için gerekli 1 milyon 822 bin doları toplamak için kolları sıvadı. Valilik onaylı başlatılan kampanyada minik Arven'in anne ve babası, sosyal medya ve sokaklarda çocukları için kampanyalar düzenledi. Arven'in 6 aylık olmadan ilacına ulaşabilmesi için yaklaşık 1500 kişinin destek verdiği kampanya, 3 ay gibi bir sürede yüzde 70 seviyesine ulaştı.

DUBAİ İÇİN GÜN SAYIYORLAR

Kampanya devam ederken; ismini paylaşmak istemeyen bir hayırsever, paranın eksik kalan yüzde 30'luk kısmını tamamladı. Kampanyanın tamamlanmasıyla Kaya çifti büyük sevinç yaşarken, çocuklarını Dubai'de yapılacak tedaviye götürmek için gün saymaya başladı.

Arven bebek için Serik Belediyesi öncülüğünde Belek Mesire Alanı'nda balon uçurma etkinliği düzenlendi. Antalya merkezden ve ilçelerden yoğun katılımın olduğu organizasyonda yüzlerce kişi, Arven bebeğin mücadelesine destek olmak için bir araya geldi. 'Hayallerimiz gerçek oldu, Arven kazandı' yazılı yüzlerce balon, geri sayım eşliğinde gökyüzüne bırakıldı.

ARVEN'İN AİLESİNDEN DUYGUSAL ANLAR

Arven'in annesi, babası ve dedesi, yardım kampanyasının tamamlanmasıyla duygusal anlar yaşadı. Süreçte emeği olan Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul'a teşekkür eden aile, Arven için gösterilen dayanışmadan büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti. Belediye Başkanı Kadir Kumbul da "Bugün burada, hep birlikte bir yavrumuzun sağlığına kavuşması için umut olduk. Arven'in mücadelesinde yalnız olmadığını göstermek, dayanışmanın en güzel örneğini yaşatmak bizler için tarifsiz bir mutluluk. Burada bulunan herkese, desteğini esirgemeyen tüm dostlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Serik Belediyesi olarak toplumsal dayanışmaya ve birlik ruhuna her zaman önem vereceğiz. Arven kazandı, umut kazandı" dedi.