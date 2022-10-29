Artvin'de esnafın müdahalesi yaşlı adamı hayatta tuttu... O anlar kamerada Sağlık Haberleri Artvin'de esnafın müdahalesi yaşlı adamı hayatta tuttu. Artvin'de esnafın müdahalesi yaşlı adamı hayatta tuttu... O anlar kamerada ARTVİN - Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde bir esnaf fenalaşan yaşlı adama yaptığı müdahale hayata tutunmasını sağladı. Edinilen bilgiye göre, ilçede esnaflık yapan Abdullah Yıldırım, işletmesinin kapısında fenalaşarak yere yığılan bir adamı fark etti. Çevredekilerin yardımıyla yaşlı adamı dükkanına taşıyan Yıldırım, ilk müdahaleyi yaparak 112 ekiplerine haber verdi. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen yaşlı adam sağlık ekipleri eşliğinde hastaneye götürülürken yaşlı adamın fenalaştığı ve esnafın müdahale ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık Abdullah Yıldırım Kemalpaşa Artvin Sağlık Haberler

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