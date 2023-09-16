Arı Sokması Sonucu Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Kestel ilçesinde tarlada çalışırken arı sokan Cavidan Güç, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın Kestel ilçesinde, tarlada çalıştığı sırada arı sokunca rahatsızlanan Cavidan Güç (65), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 19.00 sıralarında Kestel ilçesi, kırsal Soğuksu Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlada çalışan Cavidan Güç iddiaya göre arının sokması sonucu rahatsızlandı. Durumu fark eden yakınlarının ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Güç, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Cavidan Güç doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Cavidan Güç'ün cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp kurumu morguna gönderildi. Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.