Arı Sokması Sonucu Fenalaşan Kadın Ambulans Helikopterle Hastaneye Ulaştırıldı

VAN'ın Gürpınar ilçesine bağlı Kılıçtutan Mahallesi'nde arı sokması sonucu fenalaşan Saniye Somer (30), Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Gürpınar ilçesine bağlı Kılıçtutan Mahallesi'nde yaşayan Saniye Somer'i arı soktu. Arı sokması sonrası reaksiyon gelişen Somer'in durumu fenalaşınca, yakınları yetkililere ulaşıp ambulans helikopter talebinde bulundu. Mahallede ulaşım sorunu olması nedeniyle Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter bölgeye yönlendirildi. Sağlık ekipleri, kısa sürede ambulans helikopterle bölgeye ulaşarak hastaya ilk müdahaleyi yaptı. Müdahalenin ardından Saniye Somer, ambulans helikopterle Van Filo Komutanlığı'na, oradan da hazır bekleyen ambulansla Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.