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Arı sokması sonucu çoban hayatını kaybetti

Sağlık Haberleri

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde çoban Murat Çınar, arının sokması sonucu yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, arının soktuğu çoban Murat Çınar (40), yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kantarkaya köyünde meydana geldi. Çoban Murat Çınar'ı, iddiaya göre, hayvanlarını otlattığı sırada arı soktu. Çınar'ın fenalaştığını gören yakınlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Çınar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Çınar'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık

Karlıova Çınar Sağlık Haberler

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