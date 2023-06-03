Antibiyotik direnci yoğun bakımlarda ölümcül sonuçlara yol açıyor

Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Oktay Demirkıran, antibiyotik direncinin hastane ve yoğun bakımda yatan hastalar için halen çok büyük bir problem olduğunu söyledi. Pandemi sonrası dünyada iyice tırmanışa geçen antibiyotik direnci, yoğun bakımlarda çok daha öldürücü sonuçlara yol açıyor. Dirençli enfeksiyonlarla mücadelede en kritik hastalar olan yoğun bakım hastalarında bir an önce enfeksiyon tedavisine başlanabilmesi ise, ölümle hayat arasındaki ince çizgiyi oluşturuyor.

Pandemi sonrası dünyada iyice tırmanışa geçen antibiyotik direnci, yoğun bakımlarda çok daha öldürücü sonuçlara yol açıyor. Dirençli enfeksiyonlarla mücadelede en kritik hastalar olan yoğun bakım hastalarında bir an önce enfeksiyon tedavisine başlanabilmesi ise, ölümle hayat arasındaki ince çizgiyi oluşturuyor. Yoğun bakım hastasında enfeksiyon görüldüğünde ilk 1 saat içinde uygun antibiyotiğe başlanmaması bile, tedavi başarısını düşürüyor, hastanın daha uzun süre antibiyotik tedavisi almasına yol açabiliyor; bu da antibiyotik direncine zemin hazırlıyor. Ayrıca tedavi süresi uzadıkça, bu kez de fırsatçı mantar enfeksiyonlarının tabloya eklenme riski artıyor. Süreç, bu şekilde kısır döngüye girebiliyor. Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Oktay Demirkıran, yoğun bakım uzmanlarına, bir an önce antibiyotik yazma yetkisinin verilmesi gerektiğini söyledi. Pandemi döneminde oldukça büyük bir hasta yüküyle karşı karşıya kalan yoğun bakımların, tam bunun üzerine depremde de farklı bir yoğunluk yaşadığını kaydeden Prof. Dr. Demirkıran, yoğun bakımlardaki son durum ve hastalar için en tehlikeli tablolardan biri olan antibiyotik direnci konusunda önemli bilgiler verdi.

"DEPREMDE, YOĞUN BAKIMLAR DA BİR SÜRE İŞLEVSİZ KALDI"

Prof. Dr. Demirkıran, pandemi ile başlayan yoğun bakımda farklılaşma sürecinin depremle birlikte devam ettiğini söyleyerek "Deprem felaketinin yoğun bakımlar üzerindeki en olumsuz yanı, bazı hastanelerin maalesef kullanılmaz hale gelmesi, yıkılmasıydı. Yoğun bakım sayılarında azalma gerçekleşti. Oradaki yoğun bakım gereksinimi olan, göçük altından çıkarılan ezilme (crush) sendromu olan hastalar, daha uzak illere götürülmek zorunda kalındı. Şimdi yavaş yavaş kendimize geliyoruz. Deprem felaketi yaşayan yerlerdeki yoğun bakımlar tekrar eski aktivasyonlarını kazandılar" dedi.

"ENFEKSİYONLA ÇOK SIK KARŞILAŞTIK"

"ANTİBİYOTİK DİRENCİ ÇOK BÜYÜK TEHLİKE"

"YOĞUN BAKIM UZMANLARINA DA ANTİBİYOTİK YAZMA HAKKI VERİLMELİ"

"ENFEKSİYON, YOĞUN BAKIM HASTASININ KADERİ DEĞİLDİR"