Antalya'daki Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Doktor Son Yolculuğuna Uğurlandı

ANTALYA'daki trafik kazasında hayatını kaybeden doktor Mustafa Yılmaz (47), memleketi Adana'da toprağa verildi.

Antalya'da özel bir hastanede çalışan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak çalışan Dr. Mustafa Yılmaz, dün motosikletiyle karıştığı kazada ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Dr. Yılmaz, kurtarılamadı. Dr. Yılmaz'ın cenazesi, bugün memleketi Adana'nın Kozan ilçesine getirildi, yakınları ve dostlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.