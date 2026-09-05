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Antalya'da Çocuklara Özel Sigara Bırakma Polikliniği Açıldı

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SBÜ Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 10-18 yaş arası çocuk ve ergenlere yönelik sigara bırakma polikliniği hizmete girdi. Merkezde solunum testleri, psikolojik destek ve tedavi planlaması yapılıyor.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde çocukların ve ergenlerin zararlı alışkanlıklarından kurtulmalarını sağlamak amacıyla Adolesan Sigara Bırakma Polikliniği açıldı.

Akdeniz Bölgesi'nde bu alanda hizmet veren merkezde, 10-18 yaş grubundaki çocuklara ve ergenlere sigarayı bırakmaları için destek verilecek.

Çocuk Göğüs Hastalıkları bünyesinde hizmet verecek poliklinikte, tütün ürünü kullanan çocukların sağlık durumları kontrol edilecek, akciğerleri değerlendirilecek ve gerekli tedaviler planlanacak.

Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı Ayşen Başaran, çocukluk ve ergenlik döneminde akciğer gelişiminin devam ettiğini belirtti.

Başaran, polikliniğe başvuran çocuklara solunum testi yapıldığını, sigara ve elektronik sigaranın akciğerlerde oluşturabileceği zararların araştırıldığını söyledi.

Astım, kronik öksürük gibi şikayetleri de değerlendirdiklerini aktaran Başaran, gerekli durumlarda ileri tetkik ve görüntüleme yaptıklarını kaydetti.

Psikolojik destek de sağlanacak

Sigara bağımlılığının psikolojik ve sosyal yönlerinin de bulunduğunu belirten Başaran, ihtiyaç halinde Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları birimiyle işbirliği yapılacağını ifade etti.

Başaran, poliklinikle çocukların ve ergenlerin sigara ve elektronik sigarayı bırakmalarına yardımcı olmayı, olası sağlık sorunlarını erken tespit etmeyi ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmalarını desteklemeyi amaçladıklarını bildirdi.

Kaynak: AA
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