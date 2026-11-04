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Antalya'da organ bağışı standı açıldı, ülkede 2002'den beri 74 binin üzerinde nakil var

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Antalya'da organ bağışı standı açıldı, ülkede 2002'den beri 74 binin üzerinde nakil var
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Antalya İl Sağlık Müdürlüğü, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında bir AVM'de organ bağışı programı düzenledi. İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, 2002 yılından bu yana 74 binin üzerinde organ nakli yapıldığını, buna rağmen binlerce hastanın nakil beklediğini söyledi.

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında organ bağışının önemine dikkat çekmek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla bir alışveriş merkezinde program düzenlendi.

Program kapsamında kurulan stantta sağlık personeli tarafından vatandaşlara organ ve doku bağışının önemi, bağış süreci ve başvuru yöntemleri hakkında bilgi verildi. Ziyaretçilerin sorularının yanıtlandığı, bilgilendirici broşürlerin dağıtıldığı etkinlikte vatandaşlara defne fidanı hediye edildi ve canlı müzik dinletisi gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, organ bağışının nakil bekleyen hastalar ve aileleri için hayati önem taşıdığını belirterek hafta boyunca düzenlenecek etkinliklerle bağış bilincini güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Bir bağışçının birden fazla hastaya yaşam umudu olabileceğini vurgulayan Özkan, Türkiye'de 2002 yılından bu yana 74 binin üzerinde organ nakli gerçekleştirildiğini, buna rağmen binlerce hastanın nakil beklemeye devam ettiğini söyledi. Özkan, canlı vericiden yapılan nakillerin yanı sıra vefat sonrası organ bağışının artırılmasının da büyük önem taşıdığını kaydetti.

Antalya'nın güçlü sağlık altyapısı, uzman sağlık çalışanları ve deneyimli nakil merkezleriyle organ naklinde öncü şehirlerden biri olduğunu belirten Özkan, "Antalya, organ nakli konusunda Türkiye'nin öncü merkezlerinden biri. Hem organ nakli hem de organ bağışı konusunda çok daha üst sıralarda olmak istiyoruz" dedi.

Vatandaşların e-Nabız ve e-Devlet üzerinden bağış beyanında bulunabildiğini hatırlatan Özkan, organ bağışı hakkında bilgi almak ve başvuruda bulunmak isteyenlerin yetkili sağlık kuruluşlarına da müracaat edebileceğini belirtti. Bağış kararının ailelerle paylaşılmasının önemine de dikkat çekildi.

Organ bağışında bulunan vatandaşlara ve bağışçı ailelerine teşekkür eden Özkan, "Organ bağışı, hayattayken bırakılabilecek en anlamlı miraslardan biridir. Başka hayatlara umut olan tüm bağışçılarımıza ve ailelerine şükranlarımı sunuyor, vatandaşlarımızı organ bağışında bulunmaya davet ediyorum. Her bağış yeni bir hayat; toprağa değil, cana umut olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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