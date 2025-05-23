Antalya'da Kök Hücre Tedavisi ile İyileşen Genç Kadın Duygularını Paylaştı

ANTALYA'da yaşayan Sıla Kahraman (21), kendisinde 4 yaşında başlayan istemsiz dışkı kaçırma problemi nedeniyle 16 yıl bez kullanmak zorunda kaldı. 1,5 yıl önce Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'ne başvuran Kahraman, kendi karın yağından elde edilen kök hücreden zenginleştirilmiş özel karışımın, vücuduna enjekte edilmesiyle sağlığına kavuştu.

Sıla Kahraman, kendisinde 4 yaşında başlayan istemsiz dışkı kaçırma problemi nedeniyle sosyal yaşantısında zorluklar yaşadı. Öz güven problemi de yaşayan Kahraman'ın sürekli bez kullanmak ve dışarı çıkarken endişe duymak, hayatının bir parçası haline geldi. Yıllarca farklı tedavi yöntemleri denemesine rağmen hiçbirinden sonuç alamadı. 1,5 yıl önce annesi Behice Kahraman ile Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne gelen Kahraman, Genel Cerrahi ve Tıbbi Biyoteknoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Dandin ve ekibinin geliştirdiği ve ilk kez AÜ'de kullanılan operasyon sayesinde sağlığına kavuştu.

KÖK HÜCRENİN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜNDEN FAYDALANILDI

Hastanın kendilerine başvurduğunda 16 yıldır bu hastalıkla mücadele ettiğini belirten Doç. Dr. Özgür Dandin, "Sıla, bugüne kadar birçok tedavi yöntemini denemiş ancak başarılı olamamış. Tanı koymak amacıyla yaptığımız elektrofizyolojik incelemelerde, anal sfinkter kaslarını çalıştıran sinirlerde hasar tespit ettik. Daha önce uygulanan klasik yöntemlerin işe yaramadığını görünce, alternatif bir tedavi arayışına girdik. Hastanın karnından alınan yağ dokusunu mekanik filtrasyondan geçirerek, kök hücre elde etmeyi ve yağ dokusunun mekanik dolgu etkisiyle birlikte kök hücrenin iyileştirici ve yenilenme etkisinden faydalanmayı planladık" dedi.

İLK SEFERDE BAŞARI SAĞLANDI

Daha önce makat fıtığı, fistül ve yara tedavilerinde benzer yöntemleri kullandıklarını hatırlatan Doç. Dr. Dandin, "Ancak sfinkter kası ve sinir hasarına yönelik bu teknik, literatürde birebir olarak yer almıyor. Yöntemimizi ilk kez Sıla'da uyguladık. İşlem sonrası hiçbir komplikasyon yaşanmadı. Hastamız, ilk kez büyük tuvaletini kontrol edebildiğini söyledi. Bu hem bizim hem ailesi için büyük bir mutluluk oldu" diye konuştu.

YENİ HASTALAR İÇİN UMUT OLDU

Yaklaşık 8 ay sonra yapılan kontrollerde, hastada belirgin bir iyileşme görüldüğünü vurgulayan Doç. Dr. Dandin, "İlk EMG 2022 yılında yapılmıştı. Yeni tetkiklerde patolojik bulguya rastlanmadı. Şu anda tedavinin üzerinden 15-16 ay geçti ve herhangi bir sorun yaşamıyor. Başta ikinci bir seans planlamıştık ancak gerek kalmadı. Bu ilk başarılı uygulamamızın ardından benzer şikayetleri olan birçok hastaya aynı işlemi gerçekleştirdik ve anlamlı oranlarda başarı elde ettik" dedi.

'ÖZ GÜVENİM YERİNE GELDİ'

Yıllarca bez kullandığı için hayatının büyük bölümünde öz güven sorunu yaşadığını belirten Sıla Kahraman, "Tedavi sürecinden sonra kendimi çok iyi hissediyorum. Öz güvenim yerine geldi ve mutluyum" diye konuştu. Kızı ile denemedikleri tedavi kalmadığını belirten Behice Kahraman, "Mücadelemiz 16 yıl sürdü, hastalık Sıla 4 yaşındayken başladı. Uzun araştırmalardan sonra Özgür hocamızla tanıştık ve birlikte operasyon kararı aldık, ilk denemede başarılı olduk. Kontrole gittiğimizde hocamız '1 seans daha gerekebilir' diye düşünüyordu ama durumumuzu görünce şaşırdı. Bu hastalık sosyal açıdan çok zorluydu. Sıla hiçbir yere çıkmak, arkadaşlık kurmak istemiyordu. Ameliyattan 1 hafta sonra hayatımız değişti. Önce evdeki sabit koltuğu ve koruyucu örtüleri kaldırdık. Ardından kızımın ağzından 'Anne, dışarı çıkalım' sözlerini duydum" dedi.

'DENEYİMİMİZİ HERKESİN DUYMASINI İSTİYORUM'

Sıla'nın iyileştiğini fakat doktor kontrolünde olduğunu belirten Behice Kahraman, "Daha önce farklı şehirlerde birçok cerraha gittik ama 'Çocuk sıkamıyor' demekten öteye geçemediler. Egzersizler, önerilen yöntemler sonuç vermedi. Özgür Hocamız sayesinde bambaşka bir hayata başladık. Ameliyat günü akşam taburcu olduk. Sadece şırınga ucu büyüklüğünde bir kesi vardı. Ameliyat öncesi EMG'de sinir uyarısı yokken, birkaç ay sonra kontrollerde sinirlerin çalıştığını gördük. Deneyimimizi herkesin duymasını istiyorum, ben de çevreme anlatıyor, benzer sorunu olanları yönlendiriyorum" diye konuştu.