Antalya'da Hemşirelere Yenilikçi Teknolojiyle Mesleki Eğitim Toplantısı Düzenlendi

Antalya'da, hemşirelere "Yenilikçi Teknolojinin Kullanımıyla Hemşirelik Uygulayıcılarının Mesleki Yönelim ve Yeterliliklerinin Artırılması"na yönelik toplantı düzenlendi.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin (AEAH) koordinatörlüğünde düzenlenen Avrupa Birliği Erasmus+Programı KA210-VET-Küçük Ölçekli Ortaklıklar konulu toplantıya, AEAH Başhekimi Doç. Dr. Orhan Aras, projenin tanıtım sunumları Dr. Cristina Baxinco, Lya Einenkel, Dr. Elena Senis, hastanenin AR-GE birim sorumlusu Dr. Hatice Esen Koç, doktorlar ve hemşireler katıldı.

Aras, buradaki konuşmasında, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın 6, TÜBİTAK'ın 5 ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'nın ise desteklediği 12 projeyi başarıyla tamamladıklarını belirtti.

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen 9 projenin 3'ünde koordinatör, 6'sında ise ortak kurum olarak yer aldıklarını kaydeden Aras, "Bu başarılar, hastanemizin araştırma, yenilik ve eğitim alanındaki güçlü kapasitesinin bir göstergesidir. Proje hemşirelerin mesleki becerilerini yenilikçi yöntemlerle geliştirme amacı taşıyor. Proje, sağlık sistemimizin geleceğe daha güçlü hazırlanmasını sağlamak amacıyla hayata geçirilmiştir." ifadesini kullandı.

Hastanenin Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Gülcan Katı ise projenin temel amacının mesleğe yeni başlayan hemşirelerin hastane ortamına hızlı ve etkin bir şekilde uyum sağlamalarını desteklemek olduğunu bildirdi.

Projede teknolojinin dönüştürücü gücünden yararlandıklarını kaydeden Katı, şunları kaydetti:

"Hemşirelerimizin mesleki yetkinliklerini artırmayı, hasta güvenliğini en üst düzeye çıkarmayı ve uyum süreçlerini dijital ortamda desteklemeyi hedeflemiştir. Sanal gerçeklik simülasyonları ve dijital beceri simülatörleri kullanılarak geliştirilen yapılandırılmış bir oryantasyon programı ile hemşirelerin gerçek hasta bakım senaryolarına hazırlanmasını katkıda bulunacak."

Katı, proje kapsamında hastanedeki 45 hemşireye eğitimi verildiğini sözlerine ekledi.