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Antalya'da DMD farkındalığı için bilimsel program düzenlendi

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Antalya'da, 7 Eylül Dünya Duchenne Farkındalık Günü dolayısıyla "Duchenne Musküler Distrofi'de (DMD) Acil Durumlar ve Yönetimi" başlıklı bilimsel program gerçekleştirildi.

Antalya'da, 7 Eylül Dünya Duchenne Farkındalık Günü dolayısıyla "Duchenne Musküler Distrofi'de (DMD) Acil Durumlar ve Yönetimi" başlıklı bilimsel program gerçekleştirildi.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cumhuriyet Salonu'nda düzenlenen programda, kas hastalığı olarak bilinen DMD hastalarının acil sağlık hizmetlerinde karşılaşabileceği durumlar ele alındı.

Moderatörlüğünü Dr. Meral Bilgilisoy Filiz'in yaptığı etkinlikte, uzmanlar tarafından hastalığın temel özellikleri, kardiyak ve solunumsal komplikasyonları, acil servis yaklaşımı ile hasta güvenliği gibi konular değerlendirildi.

Nöroloji ve Klinik Nörofizyoloji uzmanı Meltem Korucuk "DMD nedir" başlıklı sunumunda hastalığın genetik temelleri, distrofin proteininin işlevi ve klinik özellikleri hakkında bilgi verdi.

Programda, doktorlar Mustafa Keşaplı "DMD'de Acil Durumlar ve Yönetimi", Zehra Erkal "Kardiyak Aciller", Vildan Kaçar ise "DMD'de Solunum Acilleri" sunumu gerçekleştirdi.

DMD Aileleri Derneği Antalya Sorumlusu Dilek Günel de "DMD Hastalarının Acil Serviste Karşılaştığı Sorunlar" bölümünde hasta ve ailelerinin yaşadığı deneyimleri aktardı.

Etkinlikle, sağlık çalışanlarının farkındalığının artırılması ile acil durumlarda hastalığa özgü doğru ve güvenli yaklaşımın yaygınlaştırılması amaçlandı.

Program, soru cevap etkinliğiyle sona erdi.

Kaynak: AA
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