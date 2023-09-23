Antalya'da Alzheimer farkındalık etkinliği düzenlendi

Muratpaşa Belediyesi, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü'nde Falez Yaşlı Evi'nde farkındalık etkinliği düzenledi. Katılımcılar, Uzakdoğu kültürünün thaici nefes ve hareket egzersizleri yaptı.

Muratpaşa Belediyesi, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü kapsamında Falez Yaşlı Evi'nde farkındalık etkinliği düzenledi. Etkinlikte katılımcılar, Uzakdoğu kültürünün thaici nefes ve hareket egzersizleri yaptı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün "Yaşlı Dostu Kentler ve Toplumlar Ağı" üyesi olan ve farklı mahallerdeki 5 yaşlı eviyle örnek bir modeli hayata geçiren Muratpaşa Belediyesi, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü'nde farklı bir etkinliğe imza attı.

Belediye, Falez Yaşlı Evi'nde Alzheimer farkındalık etkinliği gerçekleştirdi. Katılımcılar, eğitmen hocalar eşliğinde Uzakdoğu kültüründen gelen thaichi nefes ve hareket egzersizlerini yaptı, ardından hastalıkla ilgili kıdemli kent sakinlerinin merak ettikleri sorular uzmanlar tarafından cevaplandı. Etkinliğin sonunda ise katılımcılar çeşitli halk oyunları oynayıp müzik eşliğinde eğlendi.