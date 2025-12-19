Haberler

Antalya'da "1. Yara Bakım Sempozyumu" gerçekleştirildi

Antalya'da '1. Yara Bakım Sempozyumu' gerçekleştirildi
Antalya'da Kepez Devlet Hastanesi ev sahipliğinde düzenlenen '1. Yara Bakım Sempozyumu', alanında uzman sağlık profesyonellerinin katılımıyla yara bakımındaki güncel yaklaşımları ve bakım süreçlerini ele aldı. İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan'ın açılış konuşmasıyla başlayan sempozyum, katılımcılar arasında bilgi ve deneyim paylaşımına olanak sağladı.

Yara bakımının multidisipliner yaklaşım gerektirdiğini, hasta güvenliği ve yaşam kalitesi açısından büyük önem taşıdığını belirten Özkan, bilimsel ve mesleki etkinliklerin sağlık hizmetlerinin niteliğinin artırılmasına katkı sağladığını vurguladı.

Kepez Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Ramazan Gürkan'ın oturum başkanlığını yaptığı sempozyumda yara bakımına ilişkin güncel yaklaşımlar, klinik uygulamalar ve bakım süreçleri alanında uzman sağlık profesyonellerince ele alındı.

Gün boyu süren oturumlarda katılımcılar arasında bilgi ve deneyim paylaşımı yapıldı.

İl genelinde 9 kamu hastanesinde kronik yara bakım hizmeti verildiği belirtildi, bu alandaki sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik bilimsel etkinliklerin önemi bir kez daha ortaya konuldu.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen sempozyum, verimli paylaşımlarla tamamlandı.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

