Annelere en değerli hediye yüklerini paylaşmak

Günlük yaşamda annelerin üstlendiği sorumlulukların çoğu fiziksel gibi görünse de zihinsel ağırlığı daha baskın bir yük oluşturuyor. Anneler günü yaklaşırken, uzmanlar bu özel günün, sadece çiçek ya da ev eşyası almakla sınırlı kalmaması gerektiğini belirtiyor.

Klinik Psikoloğu Aleyna Damla Özcan, annelerin çoğu zaman fark edilmeyen zihinsel yüküne dikkat çekerek, gerçek hediyenin bu yükü hafifletmek olduğunu vurguladı. Özcan, "Annelik, yalnızca yapılan işlerden değil; planlama, hatırlama ve sürekli düşünme halinden oluşan görünmez bir sorumluluklar bütünüdür. Anneler sadece ev işi yapan veya sadece çalışan kişiler değil; aynı zamanda herkesin ihtiyaçlarını düşünen, planlayan ve organize eden görünmez bir sistemin merkezinde yer alıyor. Bu zihinsel yük çoğu zaman fark edilmiyor. Evin ve çocukların sorumluluğunu belirli bir süre tamamen devralmak, günlük planlamayı üstlenmek, annenin gerçekten boşluk yaşayabileceği zaman oluşturmak gerçek anlamda sevgiyi göstermenin en önemli adımları. Yoran çoğu zaman yapılan iş değil, o işi sürekli akılda tutma zorunluluğudur. Hediyenin maddi değerinden çok, taşıdığı anlam önemli. Bir çocuğun yaptığı resim, yazdığı bir not ya da emek verilmiş küçük bir sürpriz; görülme ve değerli hissetme duygusunu güçlendirir. Anneler gününü anlamlı kılan şey, sadece kutlama olmamalıdır, asıl meselenin emeği ve görünmeyen yükü fark etmek olduğunu unutmayalım. Çünkü çoğu zaman en değerli hediye; anlaşılmak, görülmek ve yükü tek başına taşımadığını hissetmektir" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı