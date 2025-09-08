Anne ve Kızı Aşırı Terleme Sorununa Cerrahi Çözüm Buldu

Antalya'da yaşayan doğuştan aşırı terleme hastası anne ile aynı rahatsızlığı bulunan kızı, İzmir Şehir Hastanesinde 20 dakika arayla yapılan ameliyatlarla sağlıklarına kavuştu.

Kepez ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki Emine Ekren ve 11 yaşındaki kızı Ece Duru Ekren, aşırı el terlemesi şikayetiyle çeşitli hastanelere başvurdu.

Genetik hastalıklarına çare bulamayan anne ve kızı, bir yakınlarının önerisiyle İzmir Şehir Hastanesine başvurdu.

Göğüs Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Banu Yoldaş tarafından muayene edilen Emine ve Ece Duru Ekren'e bölgesel aşırı terleme hastalığı (Bölgesel Hiperhidrozis) teşhisi konuldu.

Ameliyat kararı verilen anne ve kızı, 20 dakika arayla yapılan operasyonlarla kuru ellere kavuştu, ardından hastaneden taburcu edildi.

"Kuru olmak çok iyi"

Anne Emine Ekren, AA muhabirine, ellerindeki aşırı terlemenin doğuştan olduğunu, ilkokul başta olmak üzere hayatının her aşamasında zorluk yaşadığını söyledi.

İnsanlarla tokalaşmaktan kaçındığını anlatan Ekren, "Eliniz terli olduğu için insanlar tiksinebiliyor. Eşimle 23 yıllık evliyim, hala doğru dürüst elini tutamıyordum çünkü utanıyordum. Çocuğumun da bunları yaşamaması için beraber tedavi olmaya karar verdik." diye konuştu.

Ekren, ameliyatın rahat geçtiğini anlatarak, hafif ağrıların devam ettiğini, bunların da ameliyat sonrası normal olduğunu ifade etti.

Kızıyla kuru ellere kavuştuklarını kaydeden Ekren, "Kuru olmak çok iyi. Nemli olmaya alıştığımız için bazen zorluk çekiyoruz ama kremle onu destekleyeceğiz. Kızım çok memnun şu an." dedi.

Ece Duru Ekren da sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu, artık ellerinin terlemediğini dile getirdi.

"Sinire bir müdahale yapıyoruz"

Ameliyatı yapan Doç. Dr. Banu Yoldaş da anne ve kızın hastaneye başvurduğunda ileri derecede el terlemesinin bulunduğunu söyledi.

Ameliyatla ilgili yanlış bilgilerin olabileceğini kaydeden Yoldaş, şöyle konuştu:

"Bu ameliyatta sanılanın aksine ter bezi çıkarma, elin ya da kolun sinirlerine müdahale gibi bir şey olmuyor. Göğüs kafesi içinde seyreden, omurgamızın sağından ve solundan inen sempatik sinir var. Biz sinire bir müdahale yapıyoruz. Onun kola ve ele giden seviyelerinden siniri kesiyoruz. Bu da el ve koltuk altında kuruluk sağlıyor."

Yoldaş, ameliyatın ortalama 15 ila 20 dakika sürdüğünü belirterek, "Hiçbir anne evladının ameliyat olmasına istemez, kıyamaz ama kendisi de bu sorunla yıllarca mücadele ettiği için çocuğunu kendi elleriyle getirip, güvenerek teslim etti. Aynı anda ikisini de salonlara aldık. Önce kızının, sonra annemizin ameliyatını yaptık." dedi.

Yoldaş, dünyanın birçok yerinden aşırı el terlemesi şikayetiyle gelen hastaların İzmir Şehir Hastanesinde başarıyla tedavi edildiğini sözlerine ekledi.