İki çocuğu arasındaki farkın nedeni bir hayli ilginç

İki çocuğu arasındaki farkın nedeni bir hayli ilginç
Güncelleme:
İki çocuğu arasındaki farkın nedeni bir hayli ilginç
Yurt dışında bir kadın, biri mamayla diğeri ise anne sütüyle beslenen iki çocuğu arasındaki farkı sosyal medyada paylaştı. Videoda, mamayla beslenen çocuğun daha kısa ve zayıf, anne sütüyle beslenen çocuğun ise daha kilolu ve uzun boylu olduğu görüldü.

Son dönemde sosyal medyada yayılan bir video, ebeveynler arasında geniş yankı uyandırdı.

İKİ ÇOCUĞU ARASINDAKİ FARKI GÖSTERDİ

Yurt dışında yaşayan bir anne tarafından paylaşılan videoda, mama ile beslediği ve anne sütü ile beslediği iki çocuğu arasındaki fiziksel farklılıkları gözler önüne seriyor. Videoda, mamayla beslenen çocuğun daha kısa boylu ve daha zayıf olduğu, anne sütüyle beslenen kardeşinin ise daha uzun boylu ve kilolu olduğu görülüyor.

ANNE SÜTÜNÜN ÖNEMİNİ ORTAYA KOYDU

Bu durum, anne sütünün bebek gelişimi üzerindeki etkisiyle ilgili tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

Kaynak: Haberler.com / Sağlık
